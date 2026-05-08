Gevoelige transfer in de maak? Speler van Zulte Waregem geniet interesse van KV Kortrijk

Lukas Willen neemt na jaren afscheid van Zulte Waregem. De verdediger staat voor zijn laatste wedstrijd bij Essevee en wordt ondertussen gelinkt aan een opvallende overstap naar rivaal KV Kortrijk.

Afscheid bij Zulte Waregem

Tegen Dender zal Lukas Willen zijn 107e en laatste wedstrijd voor Zulte Waregem spelen. Daarmee komt een einde aan een lange periode bij Essevee, waar hij uitgroeide tot een vaste waarde.

Willen zelf kijkt met gemengde gevoelens naar zijn afscheid. “Ik ga proberen te genieten van mijn laatste momenten als speler van Zulte Waregem”, vertelde hij aan Het Laatste Nieuws. Over de exacte reden van zijn vertrek wilde hij niet veel kwijt. “Persoonlijk heb ik nooit een voorstel gezien. Voor de rest kan ik weinig zeggen.”

Toch benadrukte de verdediger hoe belangrijk de club voor hem geweest is. “De ontwikkeling die ik hier heb doorgemaakt als speler én als mens is immens.” En daar kan hij nu verder van profiteren bij een nieuwe club.

Transfer naar KV Kortrijk?

Ondertussen duikt de naam van KV Kortrijk nadrukkelijk op. De West-Vlaamse club zou interesse tonen in Willen, al houdt de speler voorlopig alle opties open. “Er is genoeg interesse, maar ik heb nog nergens mijn handtekening gezet”, aldus de verdediger.

Met een knipoog voegde hij eraan toe dat KV Kortrijk “niet zijn topprioriteit” is, terwijl ook een buitenlands avontuur nog mogelijk blijft. Toch zou een overstap naar de aartsrivaal bijzonder gevoelig liggen bij de achterban van Zulte Waregem.





Rivaliteit leeft nog altijd

De rivaliteit tussen Zulte Waregem en KV Kortrijk zorgde in het verleden al vaker voor spanningen. In eerdere derby’s kwam het zelfs tot clashes tussen supporters van beide clubs. Vooral de onderlinge wedstrijden in de hoogste afdeling waren jarenlang beladen confrontaties, zowel op als naast het veld. Een transfer van een publiekslieveling richting Kortrijk zou daardoor ongetwijfeld reacties uitlokken bij de supporters van Essevee.

Derby keert volgend seizoen terug

Volgend seizoen staan de derby’s tussen Zulte Waregem en KV Kortrijk opnieuw op het programma na de promotie van Kortrijk. De laatste officiële confrontatie tussen beide ploegen dateert van april 2023 in de Jupiler Pro League. Toen won KV Kortrijk met 3-0 van Zulte Waregem, een nederlaag die zwaar doorwoog in de degradatiestrijd van Essevee.