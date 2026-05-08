Met de groeten van Casper Nielsen: Standard zet Genk stevig onder druk en is nieuwe leider in Play-off 2

Standard heeft Genk afgelost op de leidersplaats in Play-off 2. Al het puntenverlies van de voorbije weken leidt er dan toch toe dat Genk zijn koppositie voorlopig kwijt is. Genk speelt zondag nog tegen concurrent Westerlo, maar Standard heeft zijn job alvast gedaan tegen OHL.

Standard was een van de drie ploegen met 30 punten en kon bij puntengewin voorlopig de leidersplaats overnemen van Genk. OHL zat na die weggegooide zege in Westerlo nog altijd zonder driepunter in Play-off 2. Beide ploegen hadden reden genoeg om zich te tonen. Standard dacht uit te pakken met een blitzstart, maar de buitenspelval verpeste het feestje.

Saïd ontsnapte randje buitenspel en vond zijn maatje Nkada, die de bal al in de openingsminuut voorbij Leysen schoof. De lijnrechter zag echter voorafgaand buitenspel van Nkada. Standard was het best begonnen maar OHL herstelde snel het evenwicht. Er was een voetveeg van Epolo nodig bij een mogelijkheid voor Vaesen. Even voorbij het halfuur was er dan een volgende belangrijke buitenspelfase.

Eerste geldig doelpunt is voor OHL

Na een pass van Saïd scoorde Nkada vanuit een scherpe hoek. De VAR oordeelde echter dat Nkada opnieuw vanuit buitenspel was vertrokken. Zo was het weer geen 1-0 maar vijf minuten voor rust stond het wel 0-1. Nyakossi reageerde het meest alert bij een herneming na een Leuvense hoekschop. Zo waren het de bezoekers die een geldig doelpunt te pakken hadden.

Kort na rust was alles echter te herdoen. Leuven kreeg de bal niet weg en Lawrence knalde de gelijkmaker binnen. Deze keer werd OHL niet gered door de lijnrechter of de VAR. Standard duwde daarna door. Nielsen krulde van aan het halve maantje heerlijk in de verste hoek (2-1). Het genadeschot hing in de lucht, maar Ayensa mikte net naast.

Standard loopt drie punten uit op Genk en Westerlo



Ayensa was niet de enige die kansen miste. Saïd geraakte in de toegevoegde tijd niet voorbij Leysen. Erg was dat niet voor de Rouches, want de nipte zege volstaat om drie punten uit te lopen op Genk en Westerlo in de Europe Play-offs. Die moeten dan zondag onder elkaar maar uitmaken wie gelijke tred houdt met Standard.