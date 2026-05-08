Wat een weerzien: Thorgan Hazard heeft Antoine Sibierski al een keertje laten zitten

Kevin Vanbuggenhout, voetbaljournalist
De wegen van Thorgan Hazard en Antoine Sibierski kruisen elkaar opnieuw. De twee spraken al eens over een contractverlenging, maar dan niet bij Anderlecht.

Thorgan Hazard lijkt op weg om Anderlecht transfervrij te verlaten voor Lens. Hij speelde al vijf jaar bij de Franse club tijdens zijn jeugdopleiding. In 2012 werd Thorgan nog beschouwd als een grote belofte van Lens en werd niemand minder dan Sibierski aangesteld als sportief directeur. Enkele weken later vertrok hij naar Chelsea, dat hem al snel uitleende aan Zulte Waregem.

Antoine Sibierski wilde hem nochtans houden. "Voor mij is het duidelijk: Thorgan is een zeer goede speler die ik wil behouden. Hij heeft nog een jaar contract. Ik heb met hem gepraat over een eventuele contractverlenging van twee of drie seizoenen. Natuurlijk moest dat in lijn zijn met onze financiële mogelijkheden", legde hij destijds uit aan la Voix du Nord.

Hazard vertrok in laatste contractjaar bij Lens

Hazard stond zes keer in de basis in het eerste elftal van Lens in de Franse tweede klasse. Financieel stond de club met de rug tegen de muur. De 500 000 euro die Chelsea op tafel legde, was dus meer dan welkom. Ook al betekende dit dat Hazard vertrok in zijn laatste contractjaar. "We wilden hem in de eerste plaats langer aan ons binden", verduidelijkte Sibierski.

"Je kunt begrijpen dat een speler de Ligue 2 wil verlaten om naar Chelsea te gaan", legde Sibierski zich bij het vertrek van Thorgan neer. Sindsdien hebben ze allebei heel wat watertjes doorzwommen. Het toeval wil dat ze elkaar bij Anderlecht nu wel terugzien, aangezien Sibierski in Brussel is aangesteld als opvolger van Olivier Renard.

Geschiedenis herhaalt zich wellicht voor Sibierski

Het heeft er echter alle schijn van dat Hazard deze zomer de poort achter zich dicht trekt bij Anderlecht. Hij zou zijn nieuwe sportief directeur weleens voor de tweede keer kunnen verlaten. Déjà vu, zal Sibierski dan denken. 

"Het kan nog altijd dieper!" - Anderlecht bevestigt met deze statistiek de woorden van Wouter Vandenhaute

