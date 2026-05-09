Johan Boskamp laat zich uit over de zaak Burgess: "Belachelijk"

Er was deze week veel te doen over de uitlatingen van Christian Burgess na de verloren wedstrijd van Union SG bij STVV. Iedereen heeft ondertussen zijn mening gehad en de straf voor Burgess is uitgesproken. Ook Johan Boskamp heeft nu gereageerd op de zaak.

Christian Burgess was ziedend in zijn reactie vanop Stayen na de nederlaag van Union SG op bezoek bij STVV. Hij was boos omwille van de kaartenlast die zijn ploeg opliep, de late strafschop tegen en de rode kaart voor MacAllister.

En dus leek hij ook te hinten richting een complot. Gewezen topscheidsrechter Serge Gumienny ging meteen in de tegenaanval tegen Burgess en vond zelfs dat die door het Bondsparket zou moeten worden vervolgd.

Ook Marc Degryse was scherp voor de Brusselaars, net als Peter Vandenbempt in zijn analyse in de gelijknamige podcast. Uiteindelijk zou het bondsparket hebben beslist om Christian Burgess een voorwaardelijke schorsing van twee wedstrijden op te leggen. Hij mist dus geen enkele competitiewedstrijd door deze zaak.

Ook Johan Boskamp heeft zich nu uitgelaten over de zaak én over de straf die Burgess krijgt voor zijn uitspraken. "Het is belachelijk", is de Nederlandse analist en gewezen Gouden Schoen kristalhelder in Het Belang van Limburg over de zaak.

"Wat Burgess zei, sloeg natuurlijk ook helemaal nergens op. Als er één ploeg is die niet mag klagen over de refs, dan is het Union wel. Maar je moet spelers toch niet gaan schorsen voor wat ze na een wedstrijd zeggen in een interview. Tenzij ze echt zwaar over de schreef gaan. Ze durven nu al niets interessants meer zeggen voor een camera."



"Dat gaat er na dit ook echt niet beter op worden", vreest Boskamp. En hij ging verder over Burgess en co bij Union: "Het valt me op dat de perceptie plots helemaal is omgeslagen. Spelers die een maand geleden nog de hemel in werden geprezen voor hun karakter en leiderschap, krijgen nu een hoop gezeik over zich heen.”