Sonck betreurt situatie Antwerp en begrijpt iets totaal niet over vertrekkende speler

Kevin Vanbuggenhout
Kevin Vanbuggenhout, voetbaljournalist
| 1 reacties
Sonck betreurt situatie Antwerp en begrijpt iets totaal niet over vertrekkende speler
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Wesley Sonck kijkt met grote ogen naar de situatie van Antwerp. Hij begrijpt niet waarom een van de spelers die straks vertrekt totaal niet meer aan bod kwam in de rotatie.

In de podcast 90 Minutes is aan bod gekomen dat er een heuse leegloop dreigt bij Antwerp. Sonck nuanceerde, omdat een deel van de vertrekkende spelers geen zware aderlatingen zullen zijn. "Engels speelt al heel lang niet meer. Thoelen is tweede keeper. Babadi komt terug van PSV. Het is toch niet zo dat je niet zonder Scott en Valencia kunt?"

Het vertrek van spelers van dat kaliber moet opgevangen kunnen worden, vindt Sonck. "Je hebt een Benitez, een Kouyaté. Ik denk dat je die makkelijk kunt vervangen met Belgische jongens." Er zijn echter nog andere namen die lonken naar de uitgang. De kans lijkt ook steeds groter te worden dat Janssen binnenkort de Bosuil verlaat.

Sonck begrijpt niet dat Corbanie niet meer speelde

De vraag is of Antwerp betere spelers zal kunnen halen dan degenen die vertrekken. "Je zal niet beter vinden dan Janssen, Kerk, Van den Bosch en Praet, denk ik. Ik versta niet dat Corbanie niet meer gebruikt werd. Dat is niet alleen een toffe gast, maar ik denk dat hij een aanwinst kan zijn op termijn voor uw kern." Corbanie is nog altijd maar 20.

De jonge rechterflankverdediger heeft dit seizoen geen minuut gespeeld in de Jupiler Pro League. Bij sommige wedstrijden van Antwerp zat hij wel in de wedstrijdkern, maar dan moest hij 90 minuten op de bank blijven. De laatste keer dat dit gebeurde was in januari tegen Cercle. Daarna kwam hij niet meer op het wedstrijdblad.

Antwerp heeft geld nodig


In februari kondigde KV Mechelen aan dat het Corbanie straks transfervrij overneemt en vastlegt tot 2029. Aan hem zal Antwerp dus geen transferprijs verdienen. De bedoeling is om door andere vertrekkers wel geld in het laatje te krijgen. "Het is jammer voor de supporters van Antwerp, maar we kennen de situatie", besluit Sonck.

1 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Volg Antwerp - Charleroi live op Voetbalkrant.com vanaf 16:00 (10/05).

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Play-off 2
Play-off 2 Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Antwerp
Charleroi
Kobe Corbanie
Wesley Sonck

Meer nieuws

📷 Kan Radja hier mee lachen? Beerschot-fans zeggen 'sorry', maar dan wel geheel op hun eigen manier

📷 Kan Radja hier mee lachen? Beerschot-fans zeggen 'sorry', maar dan wel geheel op hun eigen manier

22:45
Club Brugge voert de druk op Union op na makkelijke zege tegen onmondig STVV

Club Brugge voert de druk op Union op na makkelijke zege tegen onmondig STVV

22:39
🎥 De Bilde wijst de held bij Club Brugge aan die niet het meest in de schijnwerpers loopt

🎥 De Bilde wijst de held bij Club Brugge aan die niet het meest in de schijnwerpers loopt

22:15
🎥 Bayern-legende Kahn keert weer zijn kar met felle kritiek, maar Kompany krijgt net wat hij nu nodig heeft

🎥 Bayern-legende Kahn keert weer zijn kar met felle kritiek, maar Kompany krijgt net wat hij nu nodig heeft

21:45
🎥 In Duivelse vorm: Jérémy Doku nu helemaal los en redt City in Engelse titelstrijd met nieuw pareltje

🎥 In Duivelse vorm: Jérémy Doku nu helemaal los en redt City in Engelse titelstrijd met nieuw pareltje

21:15
Erg vervelende timing: opdoffer voor Club Brugge-speler op een heel slecht moment

Erg vervelende timing: opdoffer voor Club Brugge-speler op een heel slecht moment

20:45
Lommel gaat ook winnen op Het Kiel en speelt straks barrage voor plekje in Jupiler Pro League

Lommel gaat ook winnen op Het Kiel en speelt straks barrage voor plekje in Jupiler Pro League

20:17
Anderlecht-aanvaller Bertaccini kondigt heuglijk nieuws aan en krijgt felicitaties van De Cat en Leoni

Anderlecht-aanvaller Bertaccini kondigt heuglijk nieuws aan en krijgt felicitaties van De Cat en Leoni

19:45
KV Mechelen wil ook nog Anderlecht inhalen: "Dan maakt het geen reet uit" Interview

KV Mechelen wil ook nog Anderlecht inhalen: "Dan maakt het geen reet uit"

19:15
"Onrustwekkend": Bossie met mooie woorden voor STVV ... en stevige kritiek voor Genk

"Onrustwekkend": Bossie met mooie woorden voor STVV ... en stevige kritiek voor Genk

18:30
🎥 UPDATE: Na De Cuyper schrijft ook Lammens in Premier League geschiedenis met fantastische prestatie

🎥 UPDATE: Na De Cuyper schrijft ook Lammens in Premier League geschiedenis met fantastische prestatie

18:47
Jelle Vossen krijgt gepast afscheidscadeau van Zulte Waregem, La Louvière haalt de voorhamer boven

Jelle Vossen krijgt gepast afscheidscadeau van Zulte Waregem, La Louvière haalt de voorhamer boven

18:00
'Opvallende transfer op komst voor Vincent Janssen van Antwerp'

'Opvallende transfer op komst voor Vincent Janssen van Antwerp'

08:40
9
Quid promotie? Jeugdproduct OH Leuven, Anderlecht en Genk opnieuw in buitenlandse belangstelling

Quid promotie? Jeugdproduct OH Leuven, Anderlecht en Genk opnieuw in buitenlandse belangstelling

17:40
Supporters KAA Gent willen hun 'metronoom' eren met episch nummer tegen RSC Anderlecht: KAA Gent reageert

Supporters KAA Gent willen hun 'metronoom' eren met episch nummer tegen RSC Anderlecht: KAA Gent reageert

17:21
Iran zal deelnemen aan het WK 2026, maar stelt heel scherpe voorwaarden

Iran zal deelnemen aan het WK 2026, maar stelt heel scherpe voorwaarden

17:00
1
Liverpool en Chelsea spelen gelijk: grootste sensatie (met Belgische link) is op de bank te vinden

Liverpool en Chelsea spelen gelijk: grootste sensatie (met Belgische link) is op de bank te vinden

16:00
Deze zomer grote kuis bij KAA Gent? "De analyses zijn gemaakt, druk is logisch" Analyse

Deze zomer grote kuis bij KAA Gent? "De analyses zijn gemaakt, druk is logisch"

15:30
4
Twee opstekers voor Union SG, dat op opvallende manier de ontgoocheling verwerkte

Twee opstekers voor Union SG, dat op opvallende manier de ontgoocheling verwerkte

14:50
Johan Boskamp laat er geen twijfel over bestaan in het titeldebat tussen Union SG en Club Brugge

Johan Boskamp laat er geen twijfel over bestaan in het titeldebat tussen Union SG en Club Brugge

14:10
"Je moet hem helpen om terug te keren": Thierry Henry neemt het woord over Romelu Lukaku

"Je moet hem helpen om terug te keren": Thierry Henry neemt het woord over Romelu Lukaku

13:30
11
Antisemitische gezangen in Anderlecht - Club Brugge: Bart Verhaeghe wordt maandag verhoord

Antisemitische gezangen in Anderlecht - Club Brugge: Bart Verhaeghe wordt maandag verhoord

12:30
65
Trekt Jelle Vossen naar deze verrassende club? "Ze hebben al een berichtje gestuurd"

Trekt Jelle Vossen naar deze verrassende club? "Ze hebben al een berichtje gestuurd"

13:00
1
Kanga opnieuw uitgefloten: Rik De Mil legt uit waarom hij hem wisselde in Mechelen (en wat met Anderlecht?)

Kanga opnieuw uitgefloten: Rik De Mil legt uit waarom hij hem wisselde in Mechelen (en wat met Anderlecht?)

12:00
10
DONE DEAL: de oplossing voor het doelmannenprobleem? Club Brugge legt jonge goalie vast

DONE DEAL: de oplossing voor het doelmannenprobleem? Club Brugge legt jonge goalie vast

11:30
Aan superlatieven geen gebrek: Pep Guardiola steekt de loftrompet over Rode Duivel

Aan superlatieven geen gebrek: Pep Guardiola steekt de loftrompet over Rode Duivel

11:00
Sinds 1960 probeert STVV het al te doen op Jan Breydel ... en toch liggen er kansen, want ... Analyse

Sinds 1960 probeert STVV het al te doen op Jan Breydel ... en toch liggen er kansen, want ...

10:30
2
LIVE Club Brugge-STVV: Blauw-zwart verdedigt leidersplaats, welke doelman kiest Leko?

LIVE Club Brugge-STVV: Blauw-zwart verdedigt leidersplaats, welke doelman kiest Leko?

09:45
Johan Boskamp laat zich uit over de zaak Burgess: "Belachelijk"

Johan Boskamp laat zich uit over de zaak Burgess: "Belachelijk"

10:00
6
Brandon Mechele mikt op uniek record en geeft transferraad aan zijn ploegmaats

Brandon Mechele mikt op uniek record en geeft transferraad aan zijn ploegmaats

09:30
Sibierski wil jeugdspelers uit Neerpede in de A-kern zien: dit zijn de spelers die zouden kunnen doorbreken

Sibierski wil jeugdspelers uit Neerpede in de A-kern zien: dit zijn de spelers die zouden kunnen doorbreken

09:00
9
De Europese droom van Standard wordt groter: "Daarom hebben we het gedaan"

De Europese droom van Standard wordt groter: "Daarom hebben we het gedaan"

07:40
Mexico neemt "verontrustend signaal" voor het WK 2026: miljoenen kinderen getroffen

Mexico neemt "verontrustend signaal" voor het WK 2026: miljoenen kinderen getroffen

08:20
1
Ivan Leko zegt waar het op staat: "Dan kampioen"

Ivan Leko zegt waar het op staat: "Dan kampioen"

08:00
Antwerp-trainer Oosting probeert te leren uit pijnlijke 0-5 en klampt zich voorts vast aan Janssen

Antwerp-trainer Oosting probeert te leren uit pijnlijke 0-5 en klampt zich voorts vast aan Janssen

08/05
5
DONE DEAL: jong talent van RSC Anderlecht tekent eerste profcontract

DONE DEAL: jong talent van RSC Anderlecht tekent eerste profcontract

07:20

Meer nieuws

Populairste artikels

Play-off 2

 Speeldag 7
Standard Standard 2-1 OH Leuven OH Leuven
Antwerp Antwerp 10/05 Charleroi Charleroi
KRC Genk KRC Genk 10/05 Westerlo Westerlo

Nieuwste reacties

IXL IXL over Club Brugge - STVV: 2-0 Dirk1897 Dirk1897 over Challenger Pro League op zijn kop gezet! RWDM Brussels zakt niet, Club NXT degradeert maar gaat in beroep Swakken Swakken over "Je moet hem helpen om terug te keren": Thierry Henry neemt het woord over Romelu Lukaku AndyV AndyV over K Beerschot VA - Lommel SK: 1-3 Johnnie Walker Johnnie Walker over Antisemitische gezangen in Anderlecht - Club Brugge: Bart Verhaeghe wordt maandag verhoord VOETBALSCOUT VOETBALSCOUT over Sibierski wil jeugdspelers uit Neerpede in de A-kern zien: dit zijn de spelers die zouden kunnen doorbreken Antwerp voor altijd Antwerp voor altijd over 'Opvallende transfer op komst voor Vincent Janssen van Antwerp' TIGERMANIA TIGERMANIA over Sonck betreurt situatie Antwerp en begrijpt iets totaal niet over vertrekkende speler RememberLierse RememberLierse over Johan Boskamp laat zich uit over de zaak Burgess: "Belachelijk" sebw sebw over Iran zal deelnemen aan het WK 2026, maar stelt heel scherpe voorwaarden Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved