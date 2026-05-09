Sonck betreurt situatie Antwerp en begrijpt iets totaal niet over vertrekkende speler

Wesley Sonck kijkt met grote ogen naar de situatie van Antwerp. Hij begrijpt niet waarom een van de spelers die straks vertrekt totaal niet meer aan bod kwam in de rotatie.

In de podcast 90 Minutes is aan bod gekomen dat er een heuse leegloop dreigt bij Antwerp. Sonck nuanceerde, omdat een deel van de vertrekkende spelers geen zware aderlatingen zullen zijn. "Engels speelt al heel lang niet meer. Thoelen is tweede keeper. Babadi komt terug van PSV. Het is toch niet zo dat je niet zonder Scott en Valencia kunt?"

Het vertrek van spelers van dat kaliber moet opgevangen kunnen worden, vindt Sonck. "Je hebt een Benitez, een Kouyaté. Ik denk dat je die makkelijk kunt vervangen met Belgische jongens." Er zijn echter nog andere namen die lonken naar de uitgang. De kans lijkt ook steeds groter te worden dat Janssen binnenkort de Bosuil verlaat.

Sonck begrijpt niet dat Corbanie niet meer speelde

De vraag is of Antwerp betere spelers zal kunnen halen dan degenen die vertrekken. "Je zal niet beter vinden dan Janssen, Kerk, Van den Bosch en Praet, denk ik. Ik versta niet dat Corbanie niet meer gebruikt werd. Dat is niet alleen een toffe gast, maar ik denk dat hij een aanwinst kan zijn op termijn voor uw kern." Corbanie is nog altijd maar 20.

De jonge rechterflankverdediger heeft dit seizoen geen minuut gespeeld in de Jupiler Pro League. Bij sommige wedstrijden van Antwerp zat hij wel in de wedstrijdkern, maar dan moest hij 90 minuten op de bank blijven. De laatste keer dat dit gebeurde was in januari tegen Cercle. Daarna kwam hij niet meer op het wedstrijdblad.

Antwerp heeft geld nodig



In februari kondigde KV Mechelen aan dat het Corbanie straks transfervrij overneemt en vastlegt tot 2029. Aan hem zal Antwerp dus geen transferprijs verdienen. De bedoeling is om door andere vertrekkers wel geld in het laatje te krijgen. "Het is jammer voor de supporters van Antwerp, maar we kennen de situatie", besluit Sonck.