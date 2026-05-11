Coup de théâtre: Dick Advocaat gaat dan toch naar het WK 2026, ex-coach Anderlecht moet plooien

Drie dagen geleden verklaarde de voorzitter van de Curaçaose voetbalbond dat Dick Advocaat niet zou terugkeren als bondscoach van Curaçao. Maar onder druk van zowel de spelersgroep als de sponsors is de bond op die beslissing teruggekomen.

Het nieuws was nochtans nog maar van 8 mei: ondanks geruchten dat Dick Advocaat zou terugkeren als bondscoach van Curaçao met het oog op het WK 2026, had Gilbert Martina dat in de Nederlandse pers stellig ontkend. Hij benadrukte dat Fred Rutten (ex-Anderlecht) het Caraïbische land naar zijn allereerste Wereldbeker zou leiden.

Fred Rutten moet dan toch weer beschikken als bondscoach

Maar deze maandag kwam er een plotse wending: Het Algemeen Dagblad meldt dat Dick Advocaat toch naar de VS trekt als bondscoach van Curaçao. De Nederlander zou zo op zijn 78ste de oudste bondscoach ooit worden die aan een WK deelneemt.

De belangrijkste reden is eenvoudig: de spelers vroegen zelf om de terugkeer van de man die Curaçao naar het WK loodste. Advocaat had daarna echter een stap opzij moeten zetten om familiale redenen. Zijn dochter was ernstig ziek, waardoor zijn aanwezigheid in Nederland nodig was. De routinier miste de beslissende kwalificatiewedstrijd, nam vervolgens afscheid en werd vervangen door Fred Rutten.

Dick Advocaat gaat tóch naar het WK, tot groot genoegen van de sponsors

Intussen is de gezondheidstoestand van Advocaat zijn dochter verbeterd. Eind april al ging het nieuws rond in de spelersgroep, die druk begon te zetten op de Curaçaose voetbalbond. De resultaten onder Fred Rutten waren niet goed (nederlagen tegen China en Australië), maar vooral: de werkwijze van beide trainers verschilde enorm.







Als enkel de spelers hadden geklaagd en om Advocaat zijn terugkeer hadden gevraagd, had de bond dat nog kunnen negeren. Maar ook sponsors zetten druk, met name Atilay Uslu, eigenaar van reisbedrijf Corendon dat de federatie voor één miljoen euro sponsort. De situatie werd onhoudbaar en Fred Rutten stemde ermee in om een stap opzij te zetten.

Dick Advocaat gaf op zijn beurt groen licht voor een comeback. Hij zou deze week dan ook de 26 namen bekendmaken die naar het WK 2026 trekken om de kleuren van Curaçao te verdedigen. Zonder twijfel het "kleine duimpje" van dit WK, en de opdracht wordt meteen pittig: Curaçao start het toernooi op 15 juni in Houston tegen Duitsland, speelt daarna tegen Ecuador in Kansas City en sluit de groepsfase af tegen Ivoorkust in Philadelphia.