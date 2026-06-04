Knopen door te hakken voor Rik De Mik: KAA Gent maakt stevig werk van de toekomst

KAA Gent maakt werk van de toekomst. In die optiek is ook Ruslan Vydysh een speler om in de gaten te houden naar de toekomst toe. Wordt hij de volgende die vanuit de beloften van KAA Gent de weg naar de A-kern zal vinden? Hij heeft in ieder geval al de ervaring.

"Ruslan Vydysh heeft een contract bij KAA Gent getekend tot 2029. De 19-jarige Oekraïner was afgelopen seizoen een vaste waarde bij Jong KAA Gent. Hij maakte 7 goals en gaf 3 assists in de Challenger Pro League."

"Ruslan voetbalde tot 2022 bij Shaktar Donetsk in Oekraïne. Toen daar het oorlogsgeweld losbrak, zocht hij samen met andere jonge talenten zoals Oleksandr Soroka andere oorden op. Hij kwam bij KAA Gent terecht en werd opgevangen in het warme nest van een gastgezin. Intussen staat Ruslan al ruim anderhalf jaar op eigen benen."

KAA Gent gaat langer door met Ruslan Vydysh

"De middenvelder debuteerde voor Jong KAA Gent in september 2024 en werd meteen ook kampioen met dat team in Eerste Nationale. Intussen speelde Vydysh bijna 60 officiële wedstrijden in blauw en wit. Proficiat met je nieuwe contract en veel succes, Ruslan", aldus KAA Gent in een persbericht op de eigen webstek.

Ruslan Vydysh kan op verschillende plaatsen in de aanval overweg. Linksbuiten, aanvallende middenvelder, rechtsbuiten, diepe spits: de man uit Oekraïne kan het in principe allemaal. En daardoor is hij ook van levensgroot belang geweest voor Jong Gent.







Die speelden een prima seizoen in hun eerste jaargang in de Challenger Pro League. Vydysh stond dertig keer in de basis en speelde in totaal 32 wedstrijden. Daarmee was hij een speler die niet uit de ploeg te denken was.

Het maakt van hem een interessante optie met oog op de toekomst. Kan hij komend seizoen zijn doorbraak maken richting de A-ploeg? Dat is zeker iets om op te volgen, al heeft het ook te maken met de keuzes die Sam Baro in de recrutering en Rik De Mil in de trainingen zullen nemen.

Marktwaarde van een half miljoen euro voor Vydysh

De marktwaarde van Ruslan Vydysh is in ieder geval volgens Transfermarkt ondertussen al 500.000 euro. Daarmee kan hij tot de top van de spelers uit de Challenger Pro League gerekend worden bij Jong KAA Gent en zelfs in de hele Challenger Pro League.

De voorbije weken en maanden heeft Gent overigens nog meer stevige boodschappen gestuurd richting de toekomst, door nog een aantal andere spelers langer aan zich te binden die op korte termijn richting A-kern zouden kunnen maken.

Nog meer jonkies blijven langer bij KAA Gent

"Hannes Vernemmen blijft langer Buffalo. De club heeft zijn contract verlengd tot 2028, met optie voor een extra seizoen. De 21-jarige centrale verdediger is aanvoerder bij Jong KAA Gent en debuteerde intussen bij de A-ploeg", was eerder deze week ook al te lezen.

En volgens onze informatie zou ook El Hadji Seck, die afgelopen seizoen ook goed was voor zes goals en drie assists bij Jong Gent en ook heel goede cijfers voorlegt op die manier, langer bij jong KAA Gent blijven. Voor hem ligt een contract tot 2030 klaar.