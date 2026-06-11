Hij moet het breekijzer worden van de Rode Duivels: "Bij mijn club leerde ik pas wat druk is"

Waar zijn toekomst enkele jaren geleden nog onzeker leek, staat Alexis Saelemaekers vandaag steviger dan ooit in zijn schoenen. De voormalige speler van RSC Anderlecht heeft zich opnieuw opgewerkt tot een gewaardeerde kracht bij AC Milan en merkt zelf hoeveel hij de voorbije seizoenen gegroeid is.

Dat parcours verliep niet zonder hindernissen. Na zijn transfer naar Milaan in 2020 kende Saelemaekers een sterke start, maar nadien volgden uitleenbeurten aan Bologna FC en AS Roma. Velen zagen daarin een signaal dat zijn verhaal bij Milan stilaan ten einde liep.

Elke match druk op de ketel

Niets bleek minder waar. Vorig seizoen speelde hij zich opnieuw nadrukkelijk in de plannen van de Rossoneri en als beloning kreeg hij een contractverlenging tot 2031. Voor Saelemaekers was dat een bevestiging van het werk dat hij de voorbije jaren heeft geleverd.

Volgens de Rode Duivel heeft zijn periode in Italië hem niet alleen sportief, maar ook persoonlijk veranderd. Hij beseft beter dan ooit wat er verwacht wordt van een speler bij een absolute topclub.

"Bij Milan staat er elke week druk op de ketel", vertelde hij vanuit het Belgische trainingskamp in Seattle. "Je moet voortdurend bewijzen dat je dat niveau aankan. Dat heeft mij veel maturiteit gegeven. Niet alleen als voetballer, maar ook als mens. Ik begrijp beter hoe je met emoties moet omgaan en wanneer je bepaalde keuzes moet maken tijdens een wedstrijd."

Saelemaekers rechtsback?

Die groei komt ook tot uiting in zijn rol op het veld. Saelemaekers is al jaren een van de meest veelzijdige spelers binnen de Belgische selectie. Tegen Kroatië werd hij nog als wingback uitgespeeld, maar hij kan evengoed als flankaanvaller of zelfs als verdediger uit de voeten.



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Zelf maakt hij zich daar weinig zorgen over. "Ik heb nooit een probleem gehad met verschillende posities. Voor mij blijft het belangrijkste dat ik nuttig ben voor de ploeg. Waar de coach mij nodig heeft, zal ik spelen. Ja, ik heb ook al bewezen dat ik dat kan als rechtsback."

Die teamgerichte houding lijkt perfect aan te sluiten bij de sfeer die momenteel heerst binnen de selectie van bondscoach Rudi Garcia. Na de geslaagde oefenwedstrijden tegen Kroatië en Tunesië trokken de Rode Duivels met veel vertrouwen naar de Verenigde Staten.

Saelemaekers merkt dat de groep dichter naar elkaar is toegegroeid. Volgens hem kan die samenhorigheid op een WK een belangrijk wapen worden.

"Je voelt dat iedereen zich goed voelt binnen deze groep. Dat lijkt misschien een detail, maar op een tornooi waar je weken samenleeft is dat enorm belangrijk. Een goede sfeer alleen wint geen wedstrijden, maar ze kan wel een verschil maken op moeilijke momenten."

Jetlag speelt mee

Als voorbeeld wijst hij naar Diego Moreira, die volgens hem voor veel positiviteit zorgt binnen de spelersgroep. "Hij brengt altijd energie mee. Dat soort persoonlijkheden heb je nodig tijdens een lang toernooi."

Toch verloopt niet alles probleemloos voor de Belgische selectie. Net als de rest van de delegatie moest Saelemaekers wennen aan het forse tijdsverschil tussen België en de Amerikaanse westkust.

"Die eerste nacht was eerlijk gezegd niet eenvoudig", gaf hij lachend toe. "Je wordt meerdere keren wakker en je lichaam weet niet goed welk uur het is. Maar we hebben hier alle faciliteiten om ons zo snel mogelijk aan te passen. Elke dag gaat dat een beetje beter."