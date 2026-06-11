Interview Hij moet het breekijzer worden van de Rode Duivels: "Bij mijn club leerde ik pas wat druk is"

Johan Walckiers
Johan Walckiers vanuit Seattle
| 2 reacties
Hij moet het breekijzer worden van de Rode Duivels: "Bij mijn club leerde ik pas wat druk is"
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Waar zijn toekomst enkele jaren geleden nog onzeker leek, staat Alexis Saelemaekers vandaag steviger dan ooit in zijn schoenen. De voormalige speler van RSC Anderlecht heeft zich opnieuw opgewerkt tot een gewaardeerde kracht bij AC Milan en merkt zelf hoeveel hij de voorbije seizoenen gegroeid is.

Dat parcours verliep niet zonder hindernissen. Na zijn transfer naar Milaan in 2020 kende Saelemaekers een sterke start, maar nadien volgden uitleenbeurten aan Bologna FC en AS Roma. Velen zagen daarin een signaal dat zijn verhaal bij Milan stilaan ten einde liep.

Elke match druk op de ketel

Niets bleek minder waar. Vorig seizoen speelde hij zich opnieuw nadrukkelijk in de plannen van de Rossoneri en als beloning kreeg hij een contractverlenging tot 2031. Voor Saelemaekers was dat een bevestiging van het werk dat hij de voorbije jaren heeft geleverd.

Volgens de Rode Duivel heeft zijn periode in Italië hem niet alleen sportief, maar ook persoonlijk veranderd. Hij beseft beter dan ooit wat er verwacht wordt van een speler bij een absolute topclub.

"Bij Milan staat er elke week druk op de ketel", vertelde hij vanuit het Belgische trainingskamp in Seattle. "Je moet voortdurend bewijzen dat je dat niveau aankan. Dat heeft mij veel maturiteit gegeven. Niet alleen als voetballer, maar ook als mens. Ik begrijp beter hoe je met emoties moet omgaan en wanneer je bepaalde keuzes moet maken tijdens een wedstrijd."

Saelemaekers rechtsback?

Die groei komt ook tot uiting in zijn rol op het veld. Saelemaekers is al jaren een van de meest veelzijdige spelers binnen de Belgische selectie. Tegen Kroatië werd hij nog als wingback uitgespeeld, maar hij kan evengoed als flankaanvaller of zelfs als verdediger uit de voeten.

Lees ook... Dit is de man die de sfeer in de kleedkamer van de Rode Duivels op punt houdt: "Ook als het moeilijker is"

Zelf maakt hij zich daar weinig zorgen over. "Ik heb nooit een probleem gehad met verschillende posities. Voor mij blijft het belangrijkste dat ik nuttig ben voor de ploeg. Waar de coach mij nodig heeft, zal ik spelen. Ja, ik heb ook al bewezen dat ik dat kan als rechtsback."

Die teamgerichte houding lijkt perfect aan te sluiten bij de sfeer die momenteel heerst binnen de selectie van bondscoach Rudi Garcia. Na de geslaagde oefenwedstrijden tegen Kroatië en Tunesië trokken de Rode Duivels met veel vertrouwen naar de Verenigde Staten.

Saelemaekers merkt dat de groep dichter naar elkaar is toegegroeid. Volgens hem kan die samenhorigheid op een WK een belangrijk wapen worden.

"Je voelt dat iedereen zich goed voelt binnen deze groep. Dat lijkt misschien een detail, maar op een tornooi waar je weken samenleeft is dat enorm belangrijk. Een goede sfeer alleen wint geen wedstrijden, maar ze kan wel een verschil maken op moeilijke momenten."

Jetlag speelt mee

Als voorbeeld wijst hij naar Diego Moreira, die volgens hem voor veel positiviteit zorgt binnen de spelersgroep. "Hij brengt altijd energie mee. Dat soort persoonlijkheden heb je nodig tijdens een lang toernooi."

Toch verloopt niet alles probleemloos voor de Belgische selectie. Net als de rest van de delegatie moest Saelemaekers wennen aan het forse tijdsverschil tussen België en de Amerikaanse westkust.

"Die eerste nacht was eerlijk gezegd niet eenvoudig", gaf hij lachend toe. "Je wordt meerdere keren wakker en je lichaam weet niet goed welk uur het is. Maar we hebben hier alle faciliteiten om ons zo snel mogelijk aan te passen. Elke dag gaat dat een beetje beter."

2 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Play-off 1
Play-off 1 Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
WK
WK Nieuws Kalender Download kalender Groepen Statistieken Transfers
Anderlecht
België
Alexis Saelemaekers

Meer nieuws

Dit is de man die de sfeer in de kleedkamer van de Rode Duivels op punt houdt: "Ook als het moeilijker is"

Dit is de man die de sfeer in de kleedkamer van de Rode Duivels op punt houdt: "Ook als het moeilijker is"

23:24
Rode Duivels moeten maandag met 'extra tegenstander' rekening houden: "Geen excuus"

Rode Duivels moeten maandag met 'extra tegenstander' rekening houden: "Geen excuus"

19:15
2
Genoemd bij Club Brugge, maar: 'Rigaux wil JPL-sensatie in huis halen'

Genoemd bij Club Brugge, maar: 'Rigaux wil JPL-sensatie in huis halen'

12:00
'Rigaux kaapt Rode Duivel weg voor neus Anderlecht'

'Rigaux kaapt Rode Duivel weg voor neus Anderlecht'

10:00
1
DONE DEAL: RSC Anderlecht incasseert miljoenen voor aanvaller

DONE DEAL: RSC Anderlecht incasseert miljoenen voor aanvaller

11:20
5
Er zijn niet alleen Cuypers en Benteke: ontdek de andere Belg die in de VS speelt Interview

Er zijn niet alleen Cuypers en Benteke: ontdek de andere Belg die in de VS speelt

07:20
Transfernieuws en Transfergeruchten 11/06: Kricfalusi - Erenbjerg

Transfernieuws en Transfergeruchten 11/06: Kricfalusi - Erenbjerg

11:00
DONE DEAL: Vice-kampioen Union SG haalt miljoenentransfer in huis

DONE DEAL: Vice-kampioen Union SG haalt miljoenentransfer in huis

11:00
Deze Rode Duivel had het er acht jaar geleden al over met Jeremy Doku: "Dan besef je dat pas"

Deze Rode Duivel had het er acht jaar geleden al over met Jeremy Doku: "Dan besef je dat pas"

06:00
DONE DEAL: Besnik Hasi heeft nieuwe job te strikken

DONE DEAL: Besnik Hasi heeft nieuwe job te strikken

08:00
DONE DEAL: Genk troeft Antwerp en Standard af voor JPL-goudhaantje

DONE DEAL: Genk troeft Antwerp en Standard af voor JPL-goudhaantje

10:30
2
"Maar wat zeggen jullie allemaal?" Analisten steken topland onder de bus, Courtois verbolgen

"Maar wat zeggen jullie allemaal?" Analisten steken topland onder de bus, Courtois verbolgen

08:30
Speel nu mee met onze WK-prono en win chocolade voetballetjes van Leonidas

Speel nu mee met onze WK-prono en win chocolade voetballetjes van Leonidas

09:15
DONE DEAL: Club Brugge slaat nieuwe slag met broertje van Rode Duivel

DONE DEAL: Club Brugge slaat nieuwe slag met broertje van Rode Duivel

09:00
1
WK-LIVE 11/6: Engeland maakt indruk, Infantino spreekt

WK-LIVE 11/6: Engeland maakt indruk, Infantino spreekt

09:44
PSG richt zijn pijlen op een sterkhouder van Bayern München: Vincent Kompany reageert fel

PSG richt zijn pijlen op een sterkhouder van Bayern München: Vincent Kompany reageert fel

09:30
“Moeilijkste telefoontjes uit mijn carrière”: hier had Rudi Garcia het heel zwaar mee

“Moeilijkste telefoontjes uit mijn carrière”: hier had Rudi Garcia het heel zwaar mee

06:45
8
Opeens loopt er een vreemde eend in de bijt bij de Rode Duivels: onbekende traint mee

Opeens loopt er een vreemde eend in de bijt bij de Rode Duivels: onbekende traint mee

21:15
7
Philippe Albert blikt terug op zuurste WK ooit: "Die onrechtvaardigheid maakt me nog altijd gek"

Philippe Albert blikt terug op zuurste WK ooit: "Die onrechtvaardigheid maakt me nog altijd gek"

21:30
2
Nieuwe WK-regels zorgen voor discussie: Gumienny is geen fan van deze rode kaart

Nieuwe WK-regels zorgen voor discussie: Gumienny is geen fan van deze rode kaart

21:00
7
'Club Brugge houdt onder meer Lyon en Ajax af en legt goudhaantje vast'

'Club Brugge houdt onder meer Lyon en Ajax af en legt goudhaantje vast'

07:40
1
Een grote 'oef': update over Jeremy Doku die de training gisteren moest verlaten

Een grote 'oef': update over Jeremy Doku die de training gisteren moest verlaten

19:23
‘Wouter Vrancken wijst aanbod van topclub en ploeg met miljoenen af’

‘Wouter Vrancken wijst aanbod van topclub en ploeg met miljoenen af’

23:00
1
WK-LIVE 10/6: Persconferenties zijn gedaan: "Moreira is het zonnetje in huis"

WK-LIVE 10/6: Persconferenties zijn gedaan: "Moreira is het zonnetje in huis"

18:45
“Het trekt weer op niet veel”: Carl Huybrechts spaart voetbalcommentatoren niet

“Het trekt weer op niet veel”: Carl Huybrechts spaart voetbalcommentatoren niet

22:30
16
Vier straffe namen: Dany Verlinden vertelt wie de beste keepers waren waarmee hij werkte

Vier straffe namen: Dany Verlinden vertelt wie de beste keepers waren waarmee hij werkte

22:00
3
Transfernieuws en Transfergeruchten 10/06: Šutalo

Transfernieuws en Transfergeruchten 10/06: Šutalo

20:40
Welke toekomst heeft Bosko Sutalo, die terug is bij Standard en nog drie jaar onder contract ligt?

Welke toekomst heeft Bosko Sutalo, die terug is bij Standard en nog drie jaar onder contract ligt?

20:40
1
📷 ‘Engelse club wil Max Dean terug naar de VK halen’

📷 ‘Engelse club wil Max Dean terug naar de VK halen’

20:00
2
🎥 OFFICIEEL KV Kortrijk stelt eerste zomertransfer voor

🎥 OFFICIEEL KV Kortrijk stelt eerste zomertransfer voor

19:45
"Een of andere snotneus uit België": Rigaux krijgt er opnieuw stevig van langs

"Een of andere snotneus uit België": Rigaux krijgt er opnieuw stevig van langs

19:00
6
OFFICIEEL STVV stelt de opvolger van Wouter Vrancken voor

OFFICIEEL STVV stelt de opvolger van Wouter Vrancken voor

18:10
2
Club Brugge kent straf na fan die Hitlergroet deed, ook Union krijgt sanctie

Club Brugge kent straf na fan die Hitlergroet deed, ook Union krijgt sanctie

17:30
37
📷 OFFICIEEL Hans Cornelis heeft nieuwe job in de Jupiler Pro League

📷 OFFICIEEL Hans Cornelis heeft nieuwe job in de Jupiler Pro League

18:30
6
Lionel Messi geeft cruciale blessure-update voor WK

Lionel Messi geeft cruciale blessure-update voor WK

17:50
"Zuur om afscheid te moeten nemen": deze speler wilde bij Beerschot blijven

"Zuur om afscheid te moeten nemen": deze speler wilde bij Beerschot blijven

17:10
1

Meer nieuws

Populairste artikels

Play-off 1

 Speeldag 10
Club Brugge Club Brugge 5-0 KAA Gent KAA Gent
Union SG Union SG 5-1 Anderlecht Anderlecht
STVV STVV 3-0 KV Mechelen KV Mechelen

Play-off 2

 Speeldag 10
OH Leuven OH Leuven 0-2 KRC Genk KRC Genk
Standard Standard 0-2 Charleroi Charleroi
Antwerp Antwerp 2-0 Westerlo Westerlo

Play-off 3

 Speeldag 6
La Louvière La Louvière 4-1 Cercle Brugge Cercle Brugge
Zulte Waregem Zulte Waregem 2-1 FCV Dender EH FCV Dender EH

Nieuwste reacties

El Pulga El Pulga over “Het trekt weer op niet veel”: Carl Huybrechts spaart voetbalcommentatoren niet Olympia86 Olympia86 over DONE DEAL: RSC Anderlecht incasseert miljoenen voor aanvaller GOTT GOTT over Vier straffe namen: Dany Verlinden vertelt wie de beste keepers waren waarmee hij werkte H.J. H.J. over 'Rigaux kaapt Rode Duivel weg voor neus Anderlecht' Green kill Green kill over Hij moet het breekijzer worden van de Rode Duivels: "Bij mijn club leerde ik pas wat druk is" YoniVL YoniVL over DONE DEAL: Genk troeft Antwerp en Standard af voor JPL-goudhaantje Born in 1880 and still number1 Born in 1880 and still number1 over Club Brugge kent straf na fan die Hitlergroet deed, ook Union krijgt sanctie Allez_jong_!_aub_vertel_meer.. Allez_jong_!_aub_vertel_meer.. over “Moeilijkste telefoontjes uit mijn carrière”: hier had Rudi Garcia het heel zwaar mee Futbolitis Futbolitis over "Een of andere snotneus uit België": Rigaux krijgt er opnieuw stevig van langs Kibo.Tourtois Kibo.Tourtois over 'Anderlecht heeft contact met deze drie spelers' Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved