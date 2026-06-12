Ex-speler van Lokeren, KV Mechelen en Antwerp zet punt achter carrière: "Ik heb mijn jongensdroom beleefd"

Na dertien jaar in het profvoetbal heeft Alexander Corryn beslist om zijn carrière definitief af te sluiten. De 32-jarige linksachter, die onder meer uitkwam voor Lokeren, KV Mechelen, Antwerp, Cercle Brugge en SK Beveren, gaat nu aan de slag als vastgoedmakelaar.

Corryn speelde begin mei zijn laatste wedstrijd voor VW Hamme en kijkt met veel voldoening terug op zijn parcours. De Oost-Vlaming genoot zijn jeugdopleiding bij Sporting Lokeren, waar hij als tienjarige terechtkwam na zijn eerste voetbaljaren bij SV Zaffelare. In 2012 volgde zijn debuut in het eerste elftal onder Peter Maes.

Bij Lokeren beleefde hij meteen enkele hoogtepunten. Corryn won de Beker van België en maakte ook Europees voetbal mee. Later volgde een transfer naar KV Mechelen, al denkt hij met bijzonder warme gevoelens terug aan zijn uitleenperiode bij Antwerp. Daar hielp hij de Great Old aan de titel in 1B en de promotie naar de hoogste afdeling.

Ook bij Malinwa kende hij succes. In het historische seizoen waarin KV Mechelen in 1B speelde, veroverde de club de Beker van België en schreef ze een opvallend verhaal.

Hersenschuddingen en zware kruisbandblessure

De laatste jaren kreeg Corryn echter steeds vaker af te rekenen met blessures. Meerdere hersenschuddingen en een zware kruisbandblessure deden hem beseffen dat het einde van zijn loopbaan naderde.

Toch verdwijnt hij niet onvoorbereid uit het voetbal. Naast zijn carrière behaalde Corryn diploma's in marketing en vastgoed. Nu kiest hij vol overtuiging voor een toekomst als vastgoedmakelaar.





"Ik blik tevreden terug", zegt hij bij GvA. "Ik heb prachtige momenten meegemaakt, veel mensen leren kennen en vooral mijn jongensdroom kunnen waarmaken. Dat neemt niemand me nog af."

