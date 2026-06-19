DONE DEAL: Rigaux slaat toe met Belgische transfer

Aernout Van Lindt
Aernout Van Lindt, voetbaljournalist
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DONE DEAL: Rigaux slaat toe met Belgische transfer
Foto: © photonews

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Charles Vanhoutte is de eerste zomerse versterking van Feyenoord. De 27-jarige Belgische middenvelder komt over van OGC Nice en tekent in De Kuip een contract tot medio 2030. Dat hebben de Rotterdammers laten weten via hun webstek.

Het hing al een tijdje in de lucht dat Feyenoord de handtekening van Charles Vanhoutte zo goed als beet had, maar nu heeft gewezen sterke man Rigaux van Club Brugge zijn eerste deal afgesloten voor de Rotterdammers. De ex-speler van Union SG tekende een contract voor vier seizoenen.

"Ik heb ontzettend veel zin in dit nieuwe avontuur", opende Charles Vanhoutte in een bericht op de webstek van de Rotterdammers. "Feyenoord is een prachtige club om voor te gaan spelen. Natuurlijk vanwege het sportieve aspect, waarin meedoen om de nationale prijzen en deelname aan de Champions League centraal staan. Daar kijk ik ontzettend naar uit."

Charles Vanhoutte is klaar voor nieuw avontuur

"Maar ook als mens voel ik dat Feyenoord bij me past. Doorzettingsvermogen en team spirit staan hier hoog in het vaandel, en die eigenschappen zijn mij op het lijf geschreven. Daarom kan ik ook niet wachten om met de voorbereiding op het nieuwe seizoen te beginnen en samen met de supporters voor succes te gaan."

Vanhoutte Charles - Leysen Fedde
© photonews

De in Kortrijk geboren Vanhoutte begon zijn voetbalcarrière in de jeugdopleidingen van KSC Wielsbeke en Zulte Waregem, waarna hij op zijn veertiende terecht kwam bij Cercle Brugge. Daar debuteerde hij op 20-jarige leeftijd in het eerste elftal, en groeide hij geleidelijk aan uit tot gewaardeerde kracht op het middenveld en ook tot aanvoerder.

"In 2023 maakte Vanhoutte de overstap naar Union St. Gilloise, waar hij al snel een onbetwiste basisspeler werd. Als niet-aflatende en defensief doortastende centrale middenvelder ontpopte de rechtspoot zich tot sterkhouder van het team dat in België in 2024 zowel beker als supercup won. Een jaar later won Vanhoutte met Union ook de Belgische landstitel."

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Charles Vanhoutte krijgt nummer 34

"Zijn goede prestaties en leiderschapskwaliteiten leverden Vanhoutte in de zomer van 2025 niet alleen zijn eerste oproep en debuut op voor de Rode Duivels, maar ook een transfer naar OGC Nice. Na een debuutseizoen in Zuid-Frankrijk met twee gezichten, waarin zowel degradatie als bekerwinst dichtbij kwamen voor OGC Nice, zet de ervaren Vanhoutte nu koers naar de Kuip."

"Vanhoutte gaat voorlopig spelen met rugnummer 34. Feyenoord benadrukt dat de indeling van de rugnummers tijdens de voorbereiding nog kan wijzigen en definitief zal worden gemaakt bij de start van het nieuwe seizoen."

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