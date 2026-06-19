Speler trekt van Antwerp naar Mechelen: "Hoorde niets"

Bij Royal Antwerp zijn we aan een echte leegloop bezig. Kobe Corbanie was einde contract en vertrekt daardoor transfervrij naar KV Mechelen. Hij is nu zelf ook teruggekomen op die nieuwe wending in zijn spelersverhaal.

De contracten van Vincent Janssen, Dennis Praet, Gyrano Kerk en Zeno Van Den Bosch liepen af en werden niet verlengd. Kobe Corbanie zet zijn carrière verder bij KV Mechelen en ook Kouyaté is ondertussen vertrokken bij Royal Antwerp FC.

Een echte leegloop. Kobe Corbanie koos op transfervrije basis voor een verbintenis bij KV Mechelen, niet eens zo ver van de metropool dus. Voor de jonge Belg voelt de overstap als een terugkeer naar huis. “Mijn ouderlijk huis ligt amper tien minuten van het stadion, dat heeft zeker geholpen bij mijn keuze", zei hij op de clubwebsite toen hij werd aangekondigd.

Kobe Corbanie trekt transfervrij van Antwerp naar KV Mechelen

“Yannick Thoelen, Geoff Hairemans en Daam Foulon hebben me gerustgesteld over de club en haar supporters. Ze waren allemaal heel positief,” vertelde Corbanie. Maar waarom is hij vertrokken bij Royal Antwerp FC?

Daar is hij nu in Gazet van Antwerpen even dieper op ingegaan: "Ik speelde weinig afgelopen seizoen en mijn contract liep af. Van Antwerp hoorde ik niets, dus moest ik zelf naar een oplossing zoeken. Ik had goeie gesprekken bij KV Mechelen – een familieclub. Vrij snel heb ik voor drie jaar getekend."

Kobe Corbanie klaar om te knallen bij KV Mechelen

Corbanie heeft veel mooie momenten gekend bij Antwerp en zal de club altijd koesteren waar hij jarenlang voor speelde, maar nu kan hij naar een ploeg die nog dichter bij huis ligt en waar ze volop in hem geloven naar de komende jaren toe. Een win-win-situatie?





"Ik heb twee persoonlijke hoogtepunten: mijn penalty tegen Union, vanwege het belang ervan, en daarnaast natuurlijk die winning goal in de slotminuten tegen Club Brugge in 2024, met Simon Mignolet in doel – toch niet de minste. Dat was een ouderwetse Bosuilnamiddag die we in die periode wel vaker beleefden."