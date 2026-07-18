Miljoenenflop van Club Brugge mag na één jaar alweer vertrekken

Brandon Morren
Brandon Morren, voetbaljournalist
| Reageer
Miljoenenflop van Club Brugge mag na één jaar alweer vertrekken
Foto: © photonews
Word fan van Club Brugge! 5890

Ludovit Reis lijkt nu al op weg naar de uitgang bij Club Brugge. De Nederlandse middenvelder kwam pas vorige zomer naar Jan Breydel, maar zijn eerste seizoen bij blauw-zwart werd geen succes. Volgens Sacha Tavolieri zal Club hem niet tegenhouden als er iets degelijks op tafel komt.

Dat Reis mag vertrekken, komt niet helemaal uit de lucht vallen. De 26-jarige Nederlander ontbrak al op de teamfoto van Club Brugge, wat meteen vragen opriep. Nu lijkt duidelijk dat hij niet langer als een prioriteit wordt gezien in de plannen voor het middenveld.

Reis zakt weg in plannen van Club

Club haalde Reis in de zomer van 2025 nog voor 6 miljoen euro weg bij Hamburger SV. Dat was toen een stevige investering. De middenvelder had in Duitsland een sterke indruk nagelaten en moest in Brugge extra power, loopvermogen en ervaring brengen.

Alleen kwam dat er nooit echt uit. Reis speelde uiteindelijk slechts twaalf wedstrijden voor Club Brugge. Daarin kon hij niet scoren en gaf hij ook geen assist. Voor een speler die voor zo’n bedrag werd gehaald, is dat een magere balans.

Hamburg kan opnieuw opduiken

Volgens Tavolieri behoort een terugkeer naar Hamburg tot de mogelijke pistes. De Duitse club verkocht Reis vorige zomer met tegenzin aan Club Brugge en zou hem dus opnieuw in beeld kunnen nemen. Of dat ook meteen tot een concreet bod leidt, moet nog blijken.

Voor Club Brugge is het vooral zaak om een oplossing te vinden die financieel nog enigszins aanvaardbaar is. De marktwaarde van Reis bedraagt volgens Transfermarkt 3 miljoen euro, terwijl blauw-zwart een jaar geleden nog het dubbele betaalde. Een verkoop zou dus bijna zeker verlies betekenen.

Reis ligt bovendien nog tot juni 2029 onder contract. Club heeft daardoor op papier geen haast, maar sportief lijkt zijn toekomst in Brugge bijzonder onzeker. Als een speler niet meer in de plannen past, wordt het vaak moeilijk om hem opnieuw helemaal te integreren.

Blauw-zwart werkt intussen verder aan zijn middenveld. Na het vertrek van Aleksandar Stankovic naar Inter en de misgelopen piste Yannik Engelhardt blijft die zone een aandachtspunt. Voor Reis lijkt er in dat plaatje voorlopig weinig plaats over.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Club Brugge

Meer nieuws

Akkoord bereikt: Tzolis levert Club Brugge historische transfersom op

Akkoord bereikt: Tzolis levert Club Brugge historische transfersom op

13:30
2
Christian Burgess spreekt klare taal over vertrek bij Union

Christian Burgess spreekt klare taal over vertrek bij Union

15:30
Twee spelers op weg naar de uitgang bij Union

Twee spelers op weg naar de uitgang bij Union

14:00
Wordt er een land bevoordeeld op het WK? Vandenbempt ziet opvallend patroon

Wordt er een land bevoordeeld op het WK? Vandenbempt ziet opvallend patroon

14:30
2
De opvolger van Youri Tielemans is er: Aston Villa breekt clubrecord

De opvolger van Youri Tielemans is er: Aston Villa breekt clubrecord

12:50
Genk leverde alweer een topper af: "Hij kan even groot worden als Courtois"

Genk leverde alweer een topper af: "Hij kan even groot worden als Courtois"

12:00
14
Transfernieuws en Transfergeruchten 18/07: El Ouahdi

Transfernieuws en Transfergeruchten 18/07: El Ouahdi

11:00
200 miljoen euro! Real Madrid wil bij Vincent Kompany shoppen

200 miljoen euro! Real Madrid wil bij Vincent Kompany shoppen

11:30
1
AS Roma is geïnteresseerd in een van de sterspelers van Genk

AS Roma is geïnteresseerd in een van de sterspelers van Genk

11:00
1
Topdoelman Yann Sommer legt uit waarom hij voor Club Brugge koos

Topdoelman Yann Sommer legt uit waarom hij voor Club Brugge koos

08:30
3
Dit is hoeveel Antwerp heeft gekost én wat de rol van Wouter Vandenhaute wordt bij The Great Old

Dit is hoeveel Antwerp heeft gekost én wat de rol van Wouter Vandenhaute wordt bij The Great Old

10:00
27
Sibierski heeft zijn keuze gemaakt, maar miljoenenbod kan alles veranderen bij Anderlecht

Sibierski heeft zijn keuze gemaakt, maar miljoenenbod kan alles veranderen bij Anderlecht

10:30
4
Belgische voetbalwet krijgt stevige make-over: dit verandert er voor supporters

Belgische voetbalwet krijgt stevige make-over: dit verandert er voor supporters

09:20
11
Biedoorlog op komst? KRC Genk speelt het slim met goudhaantje Karetsas nu nieuwe geïnteresseerde opduikt

Biedoorlog op komst? KRC Genk speelt het slim met goudhaantje Karetsas nu nieuwe geïnteresseerde opduikt

09:00
De werken van Marc Overmars bij Antwerp: deze contracten verlengen en vooral... een nieuwe trainer

De werken van Marc Overmars bij Antwerp: deze contracten verlengen en vooral... een nieuwe trainer

08:00
4
Dit hebben Vandenhaute, Alderweireld en Jaecques te zeggen

Dit hebben Vandenhaute, Alderweireld en Jaecques te zeggen

07:00
8
Weeral zorgen bij Anderlecht over - compleet nieuwe - grasmat: zelfs Europees uitwijken was een optie

Weeral zorgen bij Anderlecht over - compleet nieuwe - grasmat: zelfs Europees uitwijken was een optie

07:20
7
Nog werk aan de winkel: Club Brugge moet wonden likken

Nog werk aan de winkel: Club Brugge moet wonden likken

22:00
Bocht van 180 graden? Standard heeft zijn beslissing genomen

Bocht van 180 graden? Standard heeft zijn beslissing genomen

22:30
4
🎥 Liedje van ... Haaland gaat na jaren viraal dankzij bekende Noorse DJ

🎥 Liedje van ... Haaland gaat na jaren viraal dankzij bekende Noorse DJ

23:00
1
Toekomstig voorzitter Antwerp neemt het woord

Toekomstig voorzitter Antwerp neemt het woord

21:20
2
Ex-speler Anderlecht bekent: "Als ik op die manier doorging..."

Ex-speler Anderlecht bekent: "Als ik op die manier doorging..."

21:40
2
Paul Gheysens neemt afscheid van Antwerp met pakkende brief

Paul Gheysens neemt afscheid van Antwerp met pakkende brief

20:30
30
'Club Brugge wil hard toeslaan en heeft acht miljoen euro veil voor JPL-bekende'

'Club Brugge wil hard toeslaan en heeft acht miljoen euro veil voor JPL-bekende'

19:00
BREAKING: Vandenhaute neemt over bij Antwerp

BREAKING: Vandenhaute neemt over bij Antwerp

20:00
53
Bizar verhaal uit Belgisch profvoetbal: "Miljoenen op een rekening in Roemenië om te mogen spelen"

Bizar verhaal uit Belgisch profvoetbal: "Miljoenen op een rekening in Roemenië om te mogen spelen"

21:00
Union lacht, Ivan Leko zit met levensgroot probleem

Union lacht, Ivan Leko zit met levensgroot probleem

18:00
5
Transfernieuws en Transfergeruchten 17/07: Kiyine

Transfernieuws en Transfergeruchten 17/07: Kiyine

19:30
WK-LIVE 17/7: FIFA opent onderzoek naar spandoek Argentinië

WK-LIVE 17/7: FIFA opent onderzoek naar spandoek Argentinië

20:15
7
Na de zware crash: Sofian Kiyine heeft nieuwe uitdaging beet

Na de zware crash: Sofian Kiyine heeft nieuwe uitdaging beet

19:30
'En plots gaat het snel: eerste miljoenenbod loopt binnen bij Club Brugge'

'En plots gaat het snel: eerste miljoenenbod loopt binnen bij Club Brugge'

17:00
KV Kortrijk wil stunten met speler van ... Club Brugge

KV Kortrijk wil stunten met speler van ... Club Brugge

17/07
1
DONE DEAL: Cercle Brugge en Lierse slaan plots hard toe

DONE DEAL: Cercle Brugge en Lierse slaan plots hard toe

18:30
WK-LIVE 18/7

WK-LIVE 18/7

00:00
DONE DEAL: JPL-doelman trekt naar ... Schotland

DONE DEAL: JPL-doelman trekt naar ... Schotland

17:30
1
Drama: JPL-club ziet sterkhouder uitvallen en verliest oefenwedstrijd

Drama: JPL-club ziet sterkhouder uitvallen en verliest oefenwedstrijd

16:30

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 1
Club Brugge Club Brugge 07/08 KV Kortrijk KV Kortrijk
Charleroi Charleroi 08/08 OH Leuven OH Leuven
Standard Standard 08/08 Cercle Brugge Cercle Brugge
Westerlo Westerlo 08/08 Union SG Union SG
STVV STVV 08/08 Lommel SK Lommel SK
KAA Gent KAA Gent 09/08 KV Mechelen KV Mechelen
Zulte Waregem Zulte Waregem 09/08 KRC Genk KRC Genk
Anderlecht Anderlecht 09/08 La Louvière La Louvière
Antwerp Antwerp 09/08 SK Beveren SK Beveren

Nieuwste reacties

Renetje Renetje over Dit is hoeveel Antwerp heeft gekost én wat de rol van Wouter Vandenhaute wordt bij The Great Old Steven Debruyne & Kevin Defour Steven Debruyne & Kevin Defour over Topdoelman Yann Sommer legt uit waarom hij voor Club Brugge koos Lucky Nilis Lucky Nilis over Ex-speler Anderlecht bekent: "Als ik op die manier doorging..." 051961rouche 051961rouche over Et encore, le score aurait dû être plus sévère : pâle prestation du Standard, qui s'incline en amical Artevelde Artevelde over FC Twente - KAA Gent: 2-2 Viva Charleroi Viva Charleroi over Une saison et puis s'en va ? Le Standard a pris sa décision pour Marco Ilaimaharitra kv for ever 88 min 1A zalig kv for ever 88 min 1A zalig over Belgische voetbalwet krijgt stevige make-over: dit verandert er voor supporters Bernescot13 Bernescot13 over Wordt er een land bevoordeeld op het WK? Vandenbempt ziet opvallend patroon poestexas poestexas over Sibierski heeft zijn keuze gemaakt, maar miljoenenbod kan alles veranderen bij Anderlecht Andreas2962 Andreas2962 over Genk leverde alweer een topper af: "Hij kan even groot worden als Courtois" Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved