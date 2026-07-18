Miljoenenflop van Club Brugge mag na één jaar alweer vertrekken

Ludovit Reis lijkt nu al op weg naar de uitgang bij Club Brugge. De Nederlandse middenvelder kwam pas vorige zomer naar Jan Breydel, maar zijn eerste seizoen bij blauw-zwart werd geen succes. Volgens Sacha Tavolieri zal Club hem niet tegenhouden als er iets degelijks op tafel komt.

Dat Reis mag vertrekken, komt niet helemaal uit de lucht vallen. De 26-jarige Nederlander ontbrak al op de teamfoto van Club Brugge, wat meteen vragen opriep. Nu lijkt duidelijk dat hij niet langer als een prioriteit wordt gezien in de plannen voor het middenveld.

Reis zakt weg in plannen van Club

Club haalde Reis in de zomer van 2025 nog voor 6 miljoen euro weg bij Hamburger SV. Dat was toen een stevige investering. De middenvelder had in Duitsland een sterke indruk nagelaten en moest in Brugge extra power, loopvermogen en ervaring brengen.

Alleen kwam dat er nooit echt uit. Reis speelde uiteindelijk slechts twaalf wedstrijden voor Club Brugge. Daarin kon hij niet scoren en gaf hij ook geen assist. Voor een speler die voor zo’n bedrag werd gehaald, is dat een magere balans.

Hamburg kan opnieuw opduiken

Volgens Tavolieri behoort een terugkeer naar Hamburg tot de mogelijke pistes. De Duitse club verkocht Reis vorige zomer met tegenzin aan Club Brugge en zou hem dus opnieuw in beeld kunnen nemen. Of dat ook meteen tot een concreet bod leidt, moet nog blijken.

🔵⚫️ Club Brugge will not stand in Ludovit Reis’ way if a satisfactory offer arrives during the window. The Dutch midfielder has not lived up to expectations this season and is no longer considered a priority in Brugge’s midfield plans. Hamburg, who reluctantly sold him last… pic.twitter.com/lfgIYy1N7y



— Sacha Tavolieri (@sachatavolieri) July 18, 2026

Voor Club Brugge is het vooral zaak om een oplossing te vinden die financieel nog enigszins aanvaardbaar is. De marktwaarde van Reis bedraagt volgens Transfermarkt 3 miljoen euro, terwijl blauw-zwart een jaar geleden nog het dubbele betaalde. Een verkoop zou dus bijna zeker verlies betekenen.

Reis ligt bovendien nog tot juni 2029 onder contract. Club heeft daardoor op papier geen haast, maar sportief lijkt zijn toekomst in Brugge bijzonder onzeker. Als een speler niet meer in de plannen past, wordt het vaak moeilijk om hem opnieuw helemaal te integreren.

Blauw-zwart werkt intussen verder aan zijn middenveld. Na het vertrek van Aleksandar Stankovic naar Inter en de misgelopen piste Yannik Engelhardt blijft die zone een aandachtspunt. Voor Reis lijkt er in dat plaatje voorlopig weinig plaats over.