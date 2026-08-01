Live. Transfernieuws 1/8
De transfergeruchten, het laatste transfernieuws en officiële transfers vliegen ons om de oren. Bij Voetbalkrant zetten wij alles voor u op een rijtje zodat u tijdens deze mercato niets hoeft te missen!
OFFICIEEL: Dender plukt middenvelder weg bij STVV
Na zes seizoenen bij STVV kiest Adam Nhaili voor een tijdelijke stap naar FCV Dender. De 20-jarige aanvallende middenvelder hoopt in de Challenger Pro League meer speelminuten te verzamelen, terwijl Dender ook een aankoopoptie voor de Belg heeft bedongen. (Lees meer)
Jackpot voor Charleroi: Bayat weigerde zeven miljoen euro en krijgt nu nóg meer
Yacine Titraoui staat op het punt Sporting Charleroi in te ruilen voor Racing Lens. De Franse vicekampioen heeft een akkoord met de Zebra’s, terwijl de Algerijn zijn medische testen al aflegde. Charleroi houdt aan de deal miljoenen én een doorverkooppercentage over. (Lees meer)
KAA Gent verkocht hem voor 6,5 miljoen, nu wil Antwerp hem terug naar België halen
Na passages bij KAA Gent, Stade Rennes, Stade Brestois en FC Basel lonkt voor Ibrahim Salah een terugkeer naar België. Antwerp wil de 24-jarige flankaanvaller dit weekend overtuigen van zijn project, waarna de Marokkaan zelf de knoop moet doorhakken. (Lees meer)
PSG opent gesprekken en zet transferbom rond Mika Godts klaar
Nog geen vier jaar na zijn vertrek bij Jong Genk lonkt voor Mika Godts al een transfer naar Paris Saint-Germain. De Belgische flankaanvaller sprak positief met Luis Campos, terwijl PSG en Ajax intussen rechtstreeks onderhandelen over een deal die snel rond kan komen. (Lees meer)
OFFICIEEL: Standard haalt nieuwe flankaanvaller naar Sclessin
Standard heeft zijn nieuwe flankaanvaller officieel beet. Sylvester Jasper komt na een sterk seizoen in Servië naar Sclessin, tekent tot 2029 en moet met zijn snelheid, één-tegen-éénacties en polyvalentie extra dreiging brengen in de ploeg van Vincent Euvrard. (Lees meer)
Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief