Er ligt Issame Charaï iets op de maag na gelijkspel tegen Zulte Waregem

KVC Westerlo heeft de nul van het bord geveegd. De Kemphanen speelden thuis 2-2 gelijk tegen Zulte Waregem, maar hadden achteraf het gevoel dat er meer had ingezeten. Bij Zulte Waregem waren ze dan weer tevreden.

Westerlo geeft twee keer een voorsprong uit handen

Beide teams begonnen in een volledig andere flow aan de wedstrijd. Westerlo had na drie wedstrijden nog geen enkel punt gepakt, terwijl Zulte Waregem een knappe zeven op negen had geboekt. Westerlo begon als een speer en kreeg de 1-0 cadeau van Saito.

Zulte Waregem reageerde vrijwel meteen. Ementa vond Hedl met de kop en die miste niet: 1-1. Bassette schonk de thuisploeg vroeg in de tweede helft een nieuwe voorsprong vanaf de strafschopstip, maar opnieuw Hedl scoorde de 2-2. Westerlo ging nog op zoek naar de winnende treffer, maar scoren lukte niet meer.

De eerste tegengoal ligt Charaï op de maag

Issame Charaï vond dat zijn team had kunnen winnen. "Je komt twee keer vroeg op voorsprong en dan moet je die voorsprong ook langer kunnen vasthouden. Dat is absoluut een werkpunt, al hebben we nog genoeg kansen gecreëerd om de wedstrijd over de streep te trekken", vertelde hij achteraf, geciteerd door Sporza.

Het eerste tegendoelpunt zindert na. "Zulte Waregem is met Ementa ook heel gevaarlijk op stilstaande fases. Die eerste goal ligt mij wel op de maag, omdat we getraind hadden op die verre inworpen." Toch ziet Charaï ook vooruitgang en vechtlust. De focus moet beter, maar Westerlo moet zich optrekken aan zijn eerste punt.

Zulte Waregem blijft ongeslagen buitenshuis

Aan de overkant was Zulte Waregem-coach Michael Beale uitermate tevreden over de sterke uitprestatie van zijn ploeg. "We zijn heel goed terug in de wedstrijd gekomen na de openingsgoal", vertelde hij. "We blijven buitenshuis ongeslagen en dat geeft vertrouwen voor de derby tegen Kortrijk volgende week."



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Westerlo kan nu met goede moed vooruitkijken. Op de volgende speeldag trekt het naar KV Mechelen om vervolgens Standard te ontvangen. Zulte Waregem speelt volgend weekend de altijd beladen Vlasico in en tegen Kortrijk en is daarna gastheer voor Charleroi.