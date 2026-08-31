Nieuwe wending in titelstrijd? Statistiekenbureaus komen met grote wijzigingen

Union SG won met 3-0 van RSC Anderlecht en Club Brugge verloor met 2-1 van KAA Gent. Op die manier staat Charleroi (voorlopig) alleen aan kop, al kunnen De Buffalo's er nog naast komen als ze donderdag winnen van OH Leuven in een inhaalwedstrijd. Wie is nu de favoriet op de titel?

Voor de start van het nieuwe seizoen leek het er al meteen op dat we opnieuw op weg waren naar een tweestrijd tussen Club Brugge en Union SG. En na vier speeldagen zou dat ook nog steeds zomaar waarheid kunnen gaan worden.

Toegegeven: Club Brugge verloor op bezoek bij KAA Gent op eerder pijnlijke wijze en na het 0-0 gelijkspel van Union SG tegen Zulte Waregem waren er na twee speeldagen ook al even twijfels bij de paraatheid van de Brusselaars.

Club Brugge lijdt pijnlijke nederlaag op bezoek bij KAA Gent

Maar wat Union SG tegen Anderlecht liet zien? Dat was ronduit indrukwekkend te noemen. En zo lijken ze in Vorst en Sint-Gillis stilaan toch opnieuw te mogen dromen van een zoveelste goede seizoen op rij. Zonder play-offs is het ook zaak er meteen te staan.

Club Brugge stond er nog niet (helemaal), maar bij de 1-1 van Vanaken zie je wel dat dit blauw-zwart simpelweg veel kwaliteit heeft. Misschien nog altijd meer kwaliteiten dan alle andere ploegen, ook al staan Charleroi en na de midweekwedstrijden mogelijk ook Union SG en KAA Gent boven hen.

Union SG maakt indruk met overwinning tegen RSC Anderlecht

Op zich is het aardig en leuk dat er andere ploegen goed aan het seizoen zijn begonnen, waardoor we misschien wel een spannender seizoen kunnen gaan krijgen. Maar de topfavorieten blijven ook na vier speeldagen nog steeds dezelfde.



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Union SG heeft na de wedstrijd tegen Anderlecht een goede zaak gedaan in de strijd om de titel volgens de statistiekenbureaus. Of het dan gaat over het resultaat, dan wel ook over het voetbal? Dat is in dat soort onderzoeken niet altijd even duidelijk.

Welke impact heeft een en ander op de titelkansen van de Belgische teams in de Jupiler Pro League?

De titelkansen van de Brusselaars zijn van 23,3 procent naar 30,6 procent gestegen. Die van Club Brugge zijn na de nederlaag tegen KAA Gent dan weer gezakt van 68,3 naar 58,7 procent. En dus lijken er ook andere kapers op de kust te komen.

Onderaan het klassement hebben Lommel en Standard een prima zaak gedaan in de strijd tegen degradatie. Vooral de Limburgers zien hun kansen plots toch al in elkaar stuiken - en dat is in dit geval een goede zaak. OH Leuven deed op dat gebied een slechte zaak en lijkt stilaan een vogel voor de kat te kunnen worden.

Uiteraard kan het de komende weken nog wel een aantal keren snel keren, maar de data van FootballMeetsData maken toch al meteen duidelijk dat Union SG de kloof op Club Brugge een beetje heeft weten te dichten en dat er ondertussen toch ook al er meer dan tien procent kans is dat er een derde hond met het been gaat gaan lopen. Dat is meer dan in het begin van het seizoen.