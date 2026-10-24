🎥 LIVE speeldag 9 JPL: OH Leuven ziet zware schorsing bevestigd worden

Aernout Van Lindt
Aernout Van Lindt, voetbaljournalist
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🎥 LIVE speeldag 9 JPL: OH Leuven ziet zware schorsing bevestigd worden
Foto: © photonews

De competitie is ondertussen al eventjes volop bezig. Dit weekend staat speeldag 9 al op het programma. Daarmee lijkt het meteen alle hens aan dek voor de JPL-teams. Het hele weekend lang staat er veel op het programma. Hier kan u al het nieuws gebundeld vinden en lezen doorheen de dagen. De spanning stijgt stilaan in de competitie en er zijn mooie wedstrijden.

Aernout Van Lindt

De Wolf zit in de wachtkamer

"Een tweede doelman moet nu eenmaal geduld hebben. Je kan je daarin opjagen of voortdurend druk maken, maar ik ben volwassen genoeg om te blijven werken om mijn waarde te bewijzen. Ik maak het de coach zo moeilijk mogelijk en dan moet hij maar beslissen", is Ortwin De Wolf zelf ook duidelijk over zijn situatie.

Dat hij ook dit seizoen bij KV Mechelen niet het voordeel krijgt op Nacho Miras? Dat is jammer voor de talentrijke doelman, maar het wil ook zeggen dat het aan hem is om hard te blijven werken met oog op de toekomst. Zeker als Miras komende zomer een stap hogerop zou zetten ...

Aernout Van Lindt

Antwerp op de hoede voor Charleroi

Royal Antwerp slikt dit seizoen vrij veel doelpunten. “Dat is zeker iets om aan te pakken. We slikten meer tegengoals door eigen balverlies, dan dat we uit verband werden gespeeld. Op het middenveld zullen we sterker moeten staan”, is coach Compper daarover duidelijk.

Hij maakt zich nog geen zorgen over zijn eigen positie, maar beseft dat er stilaan toch wel werk aan de winkel is. Een duel tegen Sporting Charleroi - toch wel dé revelatie van het seizoensbegin - komt dan niet per se gelegen. Aan Antwerp om de rug te rechten en zo ook te spelen voor de coach?

Aernout Van Lindt

Zware schorsing voor Birger Verstraete van OH Leuven

Het disciplinair comité heeft de schorsing van Birger Verstraete bevestigd. Daardoor moet de OH Leuven-middenvelder vier matchen aan de kant zitten. Volgens OH Leuven was er met VAR niet eens een uitsluiting geweest. De Leuvenaars brachten ook extra beelden naar de zittingen bij de Bond mee, maar zonder succes.

De Disciplinaire Raad volgde het bondsparket in hun strafmaat. Door een eerdere, voorwaardelijke straf voor Birger Verstraete is het totaal aantal speeldagen opgelopen tot liefst vier. Een zware dobber voor Timmy Simons, die de komende weken dus zal moeten puzzelen in zijn basiself.

Aernout Van Lindt

Thorup klaar om te knallen met Genk

"We hebben de problemen recht in de ogen gekeken en zijn niets uit de weg gegaan. We hebben veel met elkaar gesproken over wat beter moest. Maar uiteindelijk moet je dat vooral op het veld tonen. De intensiteit en agressiviteit op training liggen nu bijzonder hoog. Ik verwacht dat iedereen in iedere oefening en ieder duel voor de volle tweehonderd procent gaat."

"Want anders staat er iemand anders klaar om je plaats in te nemen. Je speelt nu eenmaal zoals je traint." Met die woorden heeft Jess Thorup op zijn persconferentie alles en iedereen nog eens goed op scherp gezet. Levert dat dit weekend wat op?

Aernout Van Lindt

Zulte Waregem blikt vooruit op clash met La Louvière

"Alle bekerwedstrijden blijven verraderlijk. Dat zagen we ook in een aantal andere wedstrijden. Dus we zijn blij dat we door zijn en dat we in de volgende ronde opnieuw thuis mogen spelen'", aldus Michael Beale. "Maar nu zijn er eerst een paar belangrijke wedstrijden in de competitie."

"Dat we op kunstgras moeten spelen tegen La Louvière? We zijn deze week op gewoon gras blijven trainen. Er zijn geen excuses en we gaan er volop voor. Het wordt een belangrijk duel voor beide ploegen", is de coach van Essevee duidelijk bij Essevee TV. Na een paar nederlagen in de Jupiler Pro League kunnen ze ook nog wel eens een winst gebruiken in de competitie.

 

De competitie is ondertussen al eventjes volop bezig. Dit weekend staat speeldag 9 al op het programma. Daarmee lijkt het meteen alle hens aan dek voor de JPL-teams. Het hele weekend lang staat er veel op het programma. Hier kan u al het nieuws gebundeld vinden en lezen doorheen de dagen. De spanning stijgt stilaan in de competitie en er zijn mooie wedstrijden.

Het bekerweekend is achter de rug en dus is het alle hens aan dek voor de verschillende ploegen in de Jupiler Pro League. Dit weekend staan er opnieuw een aantal pittige duels op het programma, met onder meer KAA Gent tegen RSC Anderlecht op zondagavond.

Met een bekerweekend en heel wat Europese wedstrijden voor onze vijf vertegenwoordigers in Europa is het de voorbije twee weken vooral over andere dingen gegaan, maar nu zijn we opnieuw helemaal klaar voor de Jupiler Pro League.

Zulte Waregem blikt vooruit op duels tegen La Louvière én Club Brugge

Zulte Waregem trekt voor de gelegenheid naar La Louvière op speeldag 9 voor een duel tussen twee teams die zich dit jaar proberen staande te houden in de Jupiler Pro League. Voor de thuisploeg lukt dat met grote moeite, de bezoekers waren beter aan het seizoen begonnen maar zoeken stilaan ook nog eens naar punten.



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Aan Essevee om dus te laten zien dat ze er klaar voor zijn. De geschiedenis van het duel tegen La Louvière werd alvast uit de doeken gedaan door de sociale media-cel van Zulte Waregem in een leuke voorbeschouwing, inclusief verwijzingen naar Safety First.

Ondertussen maakte Zulte Waregem ook al bekend dat ze ook al vooruit kijken naar de wedstrijd van volgend weekend. Dan spelen ze in eigen huis tegen Club Brugge en voor dat duel is de sfeertribune inmiddels helemaal uitverkocht.

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Antwerp Antwerp 3-0 Charleroi Charleroi
OH Leuven OH Leuven 2-2 Lommel SK Lommel SK
Westerlo Westerlo 4-4 SK Beveren SK Beveren
La Louvière La Louvière 3-0 Zulte Waregem Zulte Waregem
KRC Genk KRC Genk 13:30 Standard Standard
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KAA Gent KAA Gent 18:30 Anderlecht Anderlecht
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