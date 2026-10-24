Olivier Deschacht haalt uit naar Turkije en pleit voor terugkeer van Romelu Lukaku

Olivier Deschacht heeft een duidelijke boodschap voor Romelu Lukaku: keer zo snel mogelijk terug naar België. De voormalige verdediger van Anderlecht ziet de spits graag terugkeren naar het Lotto Park en vindt dat hij in Turkije te weinig respect krijgt. “Zo snel mogelijk. Romelu, kom alsjeblieft terug”, klinkt het duidelijk in Het Nieuwsblad.

Deschacht stoort zich vooral aan de kritiek die Lukaku in Turkije te verwerken krijgt. Hij verwijst daarbij naar een Turkse journalist die suggereerde dat de spits een diëtist nodig heeft. “Ik zag dat en had goesting om te reageren”, vertelt Deschacht. Hij vindt dat Lukaku meer erkenning verdient voor wat hij doorheen zijn carrière heeft gepresteerd.

Volgens Deschacht wordt daarbij te makkelijk voorbijgegaan aan de inzet van de Belgische international. “Romelu doet alles voor zijn vak. Hij is altijd robuust geweest, al op zijn zestiende.”

Deschacht verwijst ook naar Lukaku’s optreden in de Nations League tegen Frankrijk. Daar maakte de spits volgens hem een sterke indruk, ondanks het stevige verweer van de Franse verdedigers. “Hij was bij de beteren. Hij vocht en hield de bal bij tegen ijzersterke verdedigers.” Voor Deschacht blijft Lukaku dus van grote waarde, ook wanneer hij niet scoort.

Deschacht ziet Lukaku opnieuw impact maken bij Anderlecht

Een terugkeer naar Anderlecht zou volgens Deschacht dan ook meer kunnen opleveren dan alleen doelpunten. “Bij Anderlecht zou hij zijn goals wel maken en ook invloed hebben. Ook op de manier van spelen”, stelt hij.

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Of een terugkeer daadwerkelijk haalbaar is, blijft een andere vraag. Lukaku heeft nog een eigen toekomst uit te tekenen en een transfer naar Anderlecht zou financieel en sportief heel wat voeten in de aarde hebben.