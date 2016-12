Thibaut Courtois moet nu 100 miljoen kosten, maar bijna zat hij voor amper 1,2 miljoen bij deze club

door Redactie



De carrière van Thibaut Courtois had er anders kunnen uitzien

Foto: © photonews

Thibaut Courtois staat weer in de transferspotlights. De Rode Duivel die aan Real Madrid wordt gelinkt is dezer dagen nog altijd eigendom van Chelsea. Maar dat had ook anders lopen.