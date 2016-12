Opmerkelijk: hooligans van Beerschot en Antwerp, Lierse en Mechelen, Ajax en Feyenoord trekken samen ten strijde tegen terreur

Hooligans gaan oogje in het zeil houden in Antwerpen tijdens eindejaarsperiode

Een opmerkelijk verhaal van kerstsfeer wordt het in Antwerpen. Terreur is de verzoenende factor tussen hooligans van flink wat rivaliserende clubs. Het wordt druk in Antwerpen!