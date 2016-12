Minister Koen Geens heeft een hart voor Beerschot, Anderlecht Ã©n de Rode Duivels: "Ik ben geen uitgekookte tacticus, maar als ik de Rode Duivels trainde op het EK..."

Als ik de trainer was geweest, hadden we van Italië gewonnen - Koen Geens Deel deze quote:

De CD&V-minister maakte glorieuze tijden mee. "Ik herinner me nog de mannen uit de jaren '60 en '70. Puis, Van Himst, ... die dan tegen mijn Beerschot-idolen speelden. We wonnen altijd met 2-0 of 3-0. Dat zijn mooie herinneringen."

Ook op het afgelopen EK in Frankrijk was Geens aanwezig. "Ik ben naar België-Italië gaan zien in Lyon. Dat was een bittere ontgoocheling, want ik wist dat ze veel beter konden. Ik ben enorm geëngageerd. Als ik de trainer was geweest, hadden we gewonnen. Ik vreet me op zulke momenten verschrikkelijk op."