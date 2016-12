Gewezen Anderlecht-aanvaller Aleksandar Mitrovic geraakt maar niet van de bank, nu heeft hij een keuze over zijn toekomst gemaakt

door Redactie



Aleksandar Mitrovic geraakt de jongste weken niet van de bank bij Newcastle United. Zijn concurrent Dwight Gayle is namelijk aan een indrukwekkend seizoen bezig. En dus interesseert het bankzittersstatuut andere clubs wel.

De jongste weken trokken onder meer Swansea City, Crystal Palace en het Italiaanse Napoli aan zijn mouw. Opties genoeg dus om het tweede deel van het seizoen te overbruggen. En nu heeft Mitrogol ook een keuze gemaakt.

De voormalige aanvaller van Anderlecht heeft volgens The Telegraph aan coach Rafa Benitez laten weten dat hij graag bij Newcastle wil blijven. Daar zijn verschillende redenen voor.

FA Cup

Zo zitten The Magpies nog steeds in de FA Cup, waar Mitrovic de voorkeur krijgt op sensatie Gayle, is hij nog steeds zeker van zijn stek bij de Servische nationale ploeg en is de voorlopige leider in de Championship niet happig om hem al dan niet tijdelijk te laten gaan.