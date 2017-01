Standard-fans zijn woedend na zoveelste Judas-transfer richting aartsrivaal Anderlecht, Gent toont begrip

Ik vraag me af waarom Anderlecht ex-spelers van Standard blijft halen.Deel deze quote:

Gent niet boos

In Gent zijn ze daarentegen hélemaal niet kwaad. "C'est la vie", reageert voorzitter Ivan De Witte in Het Laatste Nieuws. "We moeten daar niet te lang bij stilstaan, want zoiets maakt deel uit van de wetten van het voetbal. Wij hebben enkele weken terug de strijd om Lovre Kalinic gewonnen, nu verloren we één met Trebel. We moeten nu rustig aan een oplossing denken voor de toekomst en zeker niet panikeren of wanhopen."

Manager Michel Louwagie klinkt zelfs lovend over de manier waarop Trebel de zaak heeft afgehandeld. "We hadden vrijdag een akkoord met Standard, dat ons toestemming gaf om met Trebel te onderhandelen. Hij legde 's namiddags al een deel van zijn medische tests af - alles bleek onmogelijk omdat hij geblesseerd was. Ik neem hem ook niets kwalijk. Trebel heeft me gebeld om zijn keuze mee te delen. Dat heb ik nog maar zelden meegemaakt."

"Trebel en Anderlecht, de makelaars en de voorzitters, toonden de nieuwe normen en waarden van het nieuwe voetbaltijdperk haarscherp", zo vat analist Jan Mulder deze hele transfersoap samen.

#Trebel Voila se que on fais au traitre !! pic.twitter.com/CTtdGIxmbL — SteveCaramel (@SteveCaramel) 15 januari 2017

Les derniers capitaines du Standard à avoir soulevé un trophée pour le club : Defour (JPL 2009, Coupe 2011) et Trebel (Coupe 2016) #loyauté pic.twitter.com/Ehdk9vUHnq — Maxime Jacques (@maximejacques) 15 januari 2017