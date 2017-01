"Ik had mijn zinnen op Valenciennes gezet, maar plots belde Club Brugge"

door Redactie



Club Brugge zet al een tijdje zwaar in op de eigen jeugd, en de voorbije jaren wierp dat af en toe zijn vruchten af. Björn Engels is iemand die doorstroomde uit de Club Academy, maar mogelijk zijn er nog enkele talenten op komst.

Neem nu Laurent Lemoine. De 18-jarige centrale verdediger speelt sinds 2013 bij Club Brugge. Al had het toen ook anders kunnen lopen… “Toen ik bij Bergen zat, had ik eigenlijk mijn zinnen gezet op Valenciennes, maar plots belde Club Brugge”, zegt de speler in Het Laatste Nieuws.

“Ik had het gevoel dat zij me méér wilden en een beter toekomstplan voor ogen hadden. Mijn ploegmaats bij de nationale ploeg die al bij Club speelden, spraken alleen maar positief over Club. Ik heb nog geen moment spijt gehad van mijn keuze.”