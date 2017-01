Dan toch! 'Siebe Schrijvers keert onmiddellijk terug naar Genk'

door Redactie



Vorige week liet Siebe Schrijvers een ballonnetje op over een vervroegde terugkeer naar KRC Genk. Het liefst van al zou de Limburger gewoon bij Waasland-Beveren blijven, maar dat gebeurt dus niet.

De 20-jarige aanvaller keert volgens Het Nieuwsblad onmiddellijk terug naar zijn broodheer Genk. Wellicht komt er dinsdag al een einde aan de huurovereenkomst. Waasland-Beveren zou een financiële tegemoetkoming in de plaats krijgen nu de uitleenbeurt vervroegd wordt onderbroken.

Genk haalt Schrijvers eerder terug dan voorzien, en dat op vraag van zijn coach Albert Stuivenberg. De Nederlander kan de spelmaker die aan 5 goals en 7 assists zit namelijk goed gebruiken. Hij liet zijn interesse in de huurling dan ook nadrukkelijk blijken.

Geen goede reden

De terugkeer van Schrijvers, enkele maanden vroeger dan voorzien, doet wel de wenkbrauwen fronsen. Vorige week vrijdag viel in zijn entourage nog te horen Genk geen goede reden had om zijn jeugdproduct in januari al naar de Luminus Arena terug te halen. (Lees HIER meer) Op de Freethiel was de Belgische belofteninternational zeker van zijn stek. Dat is hij bij Genk niet.