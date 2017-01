'Casteels mag niet naar Anderlecht, Sirigu onhaalbaar', trekt paars-wit dan maar vol deze kaart?

door Redactie



'Koen Casteels mag niet naar Anderlecht, Sirigu is onhaalbaar', trekt paars-wit dan maar vol deze kaart?

Foto: © photonews

Wie staat er binnenkort onder de lat bij RSC Anderlecht? Het blijft een vraag waar we momenteel het antwoord niet op kennen. Bij voorkeur zou paars-wit nog tijdens deze transferperiode een nieuwe doelman in huis halen. Simpel is dat niet...