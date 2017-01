Op dit uur mag het wel wat meer zijn: Gentse recordaankoop brengt ook een schone deerne mee naar de Ghelamco Arena

door Redactie



De clubs uit de Jupiler Pro League versterken zich volop om de terugronde aan te vatten. En dat betekent ook dat er frisse en fruitige dames in de tribunes zullen plaatsnemen.

Dat is met zekerheid het geval in de Ghelamco Arena. AA Gent brak zijn transferrecord door doelman Lovre Kalinic voor meer dan 3 miljoen euro in huis te halen. Een transfer waar de Gentse fans veel van verwachten.

Niet alleen omwille van de reflexen die Kalinic uit zijn mouwen zal schudden, ook omdat ze uitkijken naar de komst van zijn bevallige wederhelft naar de Arteveldestad. Het moet gezegd: de Kroaat is een aanwinst op alle vlakken.

❤️👫 Een foto die is geplaatst door Lovre Kalinić (@lovre_kalinic91) op 27 Aug 2016 om 2:22 PDT

😍👫😎 Een foto die is geplaatst door Lovre Kalinić (@lovre_kalinic91) op 25 Jul 2016 om 12:22 PDT

👫❤️ #dubrovnik #oldtown #vacationover Een foto die is geplaatst door Lovre Kalinić (@lovre_kalinic91) op 10 Jul 2016 om 11:37 PDT