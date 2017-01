'Racing Genk is nog niet uitgeshopt in La Liga en wil nu ook nog deze Spaanse jeugdinternational'

door Redactie



KRC Genk pakte deze wintermercato groots uit door aanvaller Jose Luis Naranjo weg te plukken bij Celta de Vigo. En de Limburgers hebben de Spaanse smaak te pakken.

Zo heeft Genk nog een een speler uit La Liga op het oog. Een middenvelder deze keer: Ruben Pardo, 24 en actief bij het Baskische Real Sociedad, dat meldt Diario Vasco. De Spaanse jeugdinternational moet de leemte die de vertrokken Wilfred Ndidi achterliet opvullen.

Pardo is ondanks zijn 24 lentes al een behoorlijke routinier in de Primera Division met meer dan honderd duels op de teller. In 2014 stond hij nog in de belangstelling van enkele Engelse clubs.

Spaanse concurrentie

Dit seizoen loopt het stroever en daar wil Genk van profiteren. De club uit de mijnstad is echter niet alleen. Ook Real Betis en Leganes houden Pardo in het vizier.