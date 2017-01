Het wordt er niet beter op in de transfersoap rond Bailey: extra moeilijkheden duiken op

Een transfer van Leon Bailey ligt blijkbaar niet zo makkelijk. Er zijn dan ook veel parameters waarmee rekening moet gehouden worden. En er zijn er een paar die de clubs wel afschrikken.

Er is een extra moeilijkheid in het dossier opgedoken en weer situeert het zich rond vader Craig Butler. Die zou een overeenkomst getekend hebben met Doyen Sports, een investeringsmaatschappij die niet de meest transparante ter wereld is. Doyen Sports, dat hun basis in Malta heeft, zou een percentage van de rechten van Bailey mogen opkopen.

Maar Doyen Sports is al meermaals in opspraak gekomen in verband met Third Party Ownership, iets wat de UEFA en FIFA absoluut uit het wereldvoetbal willen bannen. Zo zou er al geen sprake meer zijn van Hull City omdat de Engelsen afhaakten door de betrokkenheid van Doyen Sports.

Twente, Seraing, Milan...

In Nederland werd FC Twente bijna failliet verklaard toen bekend werd dat Doyen Sports investeerde in de club, wat als makelaarsbureau eigenlijk niet kan. Ook in België was er de affaire met Seraing, waardoor de club een boete van 136.000 euro kreeg van de FIFA en een transferverbod voor vier mercato's. Dat werd later wel opgeheven. Ook bij AC Milan is er nu commotie omdat Doyen zou betrokken zijn bij de overname van de club.