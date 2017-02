Simons over de mooiste momenten uit zijn carriÃ¨re Ã©n zijn toekomst: "De deur staat op een kier"

Simons over de mooiste momenten uit zijn carrière én zijn toekomst: "De deur staat op een kier"

Timmy Simons kreeg op het Gala van de Gouden Schoen een Lifetime Achievement Award voor zijn rijkgevulde carrière. De routinier van Club Brugge blikt bij Voetbalkrant.com terug op zijn mooiste momenten.

"Hét hoogtepunt in heel die carrière? Dat is een goeie vraag", aldus Simons. "Bij elke club heb ik wel een moment gehad waarvan ik dacht: ‘dit overtref ik nooit.’ De titels bij Club Brugge, haast alles spelen in de Bundesliga bij Duisburg,..."

Bij PSV kwam er dan nog een mirakel in 2007. "We pakten de titel op de allerlaatste speeldag, op een onwaarschijnlijke manier. Bij die andere ploeg hadden ze al tattoo's laten zetten." Ajax rekende zich toen zegezeker.

Nog een moment van fierheid, was zijn onverhoopte invalbeurt bij de Rode Duivels. "Ik denk dat niemand in heel België verwacht had dat de bondscoach dat nog zou doen." Hij werd meteen de oudste Rode Duivel ooit. "Ik ben nu echt de oudste, niet alleen den ouwe", lachte Simons

De prijs voor de meeste interlands, zal hij wellicht niet halen. "Als dat komt, dan komt dat, maar ik maak me geen illusies. Ik heb met de Caje (recordhouder Jan Ceulemans, nvdr.) gepraat, ik denk niet dat zijn record er nog lang zal staan."

Wat nu met zijn toekomst?

"Ik heb de deur op een kier laten staan", geeft Simons aan. "We moeten het bekijken aan het eind van het seizoen. Het kan op één-twee-drie over zijn. Daar probeer ik rekening mee te houden. Maar als ik me nog goed voel, bekijk ik het zeker."