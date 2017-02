Genk-coach Stuivenberg deelt prik uit aan Mazzu

Genk verloor 2 kostbare punten tegen Charleroi. Coach Stuivenberg was na afloop van de partij niet echt opgetogen over de manier waarop Charleroi in Genk kwam voetballen. "Zo krijg je nooit een leuke wedstrijd", klonk het.

"Charleroi is fysiek heel sterk en dat wisten we op voorhand. Ze zijn heel gedisciplineerd in hun verdedigend werk. Dat kom je tegen in het voetbal, dat is niet ons spel, maar het is een muur die je moet slopen."

"Dat is ons gedeeltelijk gelukt, we hebben toch wat kansen geceëerd en het leverde ons 2 strafschoppen op. Het is jammer dat we die niet allebei benutten. Als je dan op voorprong komt en je geeft het zo snel weer weg, dan is dat toch wel een tik."