Lierse-fans bekomen nog steeds van de klap: "Dit blijft zuur, maar we hopen nu stiekem op een reeks met Antwerp, Lierse en Beerschot"

Lierse Sk greep vorige zondag naast de tweede periodetitel en eventuele promotie. Een zuur verdict voor de Pallieters die hun lot in eigen handen hadden. Is de ontgoocheling bij de fans van geel-zwart ondertussen doorgespoeld?

"We zijn een week later en dan kan je alles weer meer relativeren", vertelt Ronny Anthonis bij Voetbalkrant.com. "Het is en blijft zuur, wetende dat we kans maakten op promotie. Maar we wisten dat dit scenario zich kon afspelen."