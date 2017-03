"Ik wou heel graag naar Anderlecht, maar achteraf bekeken ben ik wel blij dat ik niet vertrokken ben"

door Redactie



RSC Anderlecht versterkte zich tijdens de vorige transferperiode met enkele nieuwe jongens, maar paars-wit greep ook naast een paar interessante spelers. Zo wilde de Brusselse club zich aanvankelijk graag versterken met Koen Casteels, maar die mocht niet weg bij VfL Wolsburg.

“Dat kon ik moeilijk aanvaarden, want ik wou heel graag naar een club waar ik meer speelkansen zou krijgen”, zegt Casteels in Het Laatste Nieuws. “Maar goed, we zijn nu zeven competitiematchen na de winterstop en de situatie is veranderd. Er is een nieuwe coach bij wie iedereen wél van nul begint. Dan ben ik achteraf bekeken wel blij dat ik niet vertrokken ben.”

Onze landgenoot krijgt dus een nieuwe kans om boegbeeld Diego Benaglio in de pikorde voorbij te steken. Hij gelooft er alvast in. “Zo was de situatie ook in het begin van het seizoen onder Hecking, toen was ik nummer één. Ik weet dus van mezelf dat ik het kan.”