Club Brugge zit met een probleem met zijn spits die mogelijk tot volgend seizoen moet wachten op een match

De 20-jarige aanvaller traint momenteel wel met de Zweedse beloften in... Marbella. Michel Preud'homme liet zich uit over zijn toekomst. "Was Carlos niet opgeroepen, zat hij nu bij ons", zegt MPH in HLN. De Zweed zal zich fit moeten houden tot begin volgend seizoen of... uitgeleend worden.

In Zweden is de transfermarkt nog open tot 31 maart. Als er daar geen oplossing gevonden wordt, keert hij terug naar blauw-zwart om daar te trainen. "Maar we willen hem niet speelgerechtigd krijgen", zei Preud'homme. Iets wat reglementair ook niet meer mogelijk is...