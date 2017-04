Opvolger MPH bij Club gekend? Vincent Mannaert legt uit Ã©n: "Hij is al Nederlands aan het leren"

Vincent Mannaert geeft duiding in Sport/Voetbalmagazine: "Ik ben het niet met Michel Louwagie eens dat er geen goede coaches te vinden zijn in België. Integendeel: er zijn er meerdere."

Daarmee lijkt de sterke man van Club Brugge een duidelijke hint te geven naar de opvolger van Preud'homme - als die zou vertrekken. Volgens het magazine is de kans 99,9%.

En de kroonprins is niemand minder dan Félice Mazzu. Die zou zelfs al Nederlandse lessen aan het volgen zijn, om zo nóg beter in het profiel te passen op Jan Breydel. Mazzu zelf gaf vorige week nog in een interview met een krant aan dat hij een stap hogerop zeker ziet zitten, als de kans zich aandient. Momenteel is hij echter gelukkig bij Charleroi.