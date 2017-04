Nog geen duidelijkheid bij Westerlo, maar Jacky Mathijssen heeft al een toekomstplan: "Daar wil ik graag coach worden"

En dus zijn het voor de 53-jarige Mathijssen onzekere tijden. Wel heeft de Limburgse oefenmeester al een plan voor de toekomst. "Over enkele jaren stopt mijn professionele carrière en wil ik graag coach worden van Knokke", laat Mathijssen optekenen in La Nouvelle Gazette.

Knokke is aan een heuse opmars bezig in het Belgische voetbal. "Ze promoveerden vier keer in vijf jaar tijd en de voorzitter is een goede vriend van mij", gaat Mathijssen verder. "Ze hebben ook plannen om hun stadion te verbouwen." Volgend seizoen komt de ploeg van coach Yves Van Borm uit in de Eerste Amateurliga.