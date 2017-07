Opnieuw een bewijs: "Hanni moet gewoon centraal spelen"

Weiler houdt koppig vol dat Sofiane Hanni op links evengoed kan renderen als centraal. Maar als we uit de wedstrijd tegen Manchester United één conclusie mogen trekken, is het wel dat de Algerijn centraal gewoon een veel grotere meerwaarde is.

Hanni werd de laatste weken afgerekend op zijn mindere vorm, maar telkens moest hij vanop links acteren. Nu hij centraal stond tegen Ibrahimovic en co werd nog maar eens duidelijk wat een goeie speler hij is als hij niet aan zijn lijn geplakt dient te staan. "Dat marcheert een pak beter", vindt ook Gille Van Binst.

Stanciu? Die heeft nu wel genoeg kansen gehad

Hanni heeft centraal echter af te rekenen met de concurrentie van Stanciu en Trebel. "Stanciu? Hoeveel kansen gaat die nog krijgen? Die heeft er nu toch genoeg gehad zeker?", vervolgt Van Binst. "Zet die maar op de bank. En zorg er gewoon voor dat Hanni centraal kan spelen. Die kan de ploeg daar veel meer bijbrengen."

Een oproep die velen al weken doen, maar de kans is groot dat Trebel zondag weer aan de aftrap staat en er daardoor geen plaats meer is centraal. Tielemans en Dendoncker opereren daar immers ook... Aan Weiler om zijn conclusies te trekken, met die ene vraag die hij zelf altijd stelt: 'Wat is het beste voor het elftal?'