Anderlecht (en Teodorczyk) moeten niet pannikeren, er liggen nog miljoenen klaar

Anderlecht pannikeert echter niet, ofwel blijft hij en moeten ze geen nieuwe spits zoeken voor volgend seizoen, ofwel vertrekt hij voor heel wat miljoenen. Want volgens Het Nieuwsblad zouden ploegen als West Bromwich en West Ham hem nog steeds serieus in het vizier hebben. "Veel ploegen kennen hem nog steeds, hoor", zegt zijn makelaar Marcin Kubacki in de krant.

Oorzaak

"Laat ons nog even afwachten hoe hij Play-off 1 beëindigt. Sowieso is het geen absolute noodzaak om deze zomer te vertrekken bij Anderlecht, maar het is nog te vroeg om te spreken over Teo zijn toekomst."

"Trouwens, dat hij minder scoort is ook te wijten aan het feit dat hij elke wedstrijd twee en soms wel drie verdedigers in zijn nek heeft. Om ze af te schudden en te verrassen zakt Lukasz dieper terug, maar zo creëert hij wel ruimte voor zijn ploegmaats. Of de trainer die nieuwe looplijnen eist? Dat weet ik niet.”