Masika acht goede vriend Ã©n toptalent Benson klaar voor de overstap naar de Jupiler Pro League: "Zo'n club zou ideaal zijn"

Masika hoort zijn voormalige ploegmaat nog geregeld. "We hebben een groep op WhatsApp met de spelers van Lierse. Het voelt alsof ik er nog altijd deel van uitmaak", vertelt de Keniaanse Belg in gesprek met Voetbalkrant.com.

De vleugelaanvaller groeide met veel van zijn oude teammakkers op in de JMG Academy van Jean-Marc Guillou. Ook Benson is er een opleidingsproduct van en realiseert deze zomer mogelijk een transfer. De Belgische belofteninternational werd al aan clubs als KV Oostende en KRC Genk gelinkt.

Benson maakt net als ik graag acties langs de lijn, maar hij heeft méér techniek

"Een club in eerste klasse zou ideaal zijn voor hem", vindt Masika. "Dat zal hem scherp houden, en hij zal er ook veel leren. Benson is een gelijkaardig type als ik en maakt graag acties langs de lijn. Maar hij heeft méér techniek. (lacht) "Hij is echt een jongen met talent."