Britse krant schrijft Onyekuru al bij Arsenal, maar... Anderlecht is nog niet uitgepraat

Zo is er Anderlecht, waar hij voor het eerst zou kunnen proeven van de Champions League, maar waar hij wel veel minder kan verdienen dan in Engeland. Daar zijn er veel clubs in hem geïnteresseerd, met West Ham en Arsenal op kop. The Sun schrijft vandaag dat The Gunners Onyekuru bijna beet hebben, maar dat is volgens onze informatie alvast nog niet het geval.

Onyekuru heeft een Engelse werkvergunning op zak, maar dat wil nog niet zeggen dat hij zijn beslissing al nam. Omdat Mogi Bayat een mandaat kreeg om de transfer af te ronden, maakt immers ook paars-wit een kans. Al zullen ze hem wel een bijzonder aantrekkelijk aanbod moeten doen.