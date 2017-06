'Belgische Ã©n Nederlandse clubs houden zich klaar: voormalig dribbelwonder van Club Brugge dat in 2014 een revelatie in de Eredivisie werd is transfervrij'

Sky Sports meldt dat de 24-jarige Botaka einde contract is bij Leeds United, en dus op zoek is naar een nieuwe club. De winger zou ondertussen in de belangstelling staan van enkele clubs uit België en Nederland.

Dat hoeft niet te verbazen. Toen Botaka Club in 2013 inruilde voor Excelsior, werd hij met zijn dribbels al snel de sensatie van de Eredivisie. (zie in de video onderaan waarom) Na enkele seizoenen versierde de buitenspeler een transfer naar Leeds in de Championship. Daar zou de Nederlander met Congolese roots slechts één jaar meedraaien. Vorig seizoen speelde hij op huurbasis voor Charlton Athletic.

Jeugd in België

Botaka heeft ook een band met België. Voor hij bij Club neerstreek, doorliep hij de jeugdrangen van Anderlecht, Beveren en Lokeren.