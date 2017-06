Zulte Waregem is jonge vervanger voor MeÃ¯tÃ© op het spoor bij Duitse topclub

Essevee heeft Tsiy William Ndenge van Borussia Mönchengladbach op de radar staan. De 20-jarige, 1m88 grote defensieve middenvelder zou de vervanger van Soualiho Meïté kunne worden, maar Zulte Waregem neemt geen risico. Ze laten de jonge Duitser eerst komen testen.

De West-Vlamingen zouden wel geïnteresseerd zijn in een huur van de speler, die nog niet voor de hoofdmacht van de Borussen in actie kwam. Hij speelde de laatste twee seizoenen zijn matchen in het tweede elftal van Mönchengladbach.