Van OHL overgekomen belofte maakte al indruk bij KV Mechelen met twee goals in twee duels, Ferrera wil meer van hem zien

Jordy Soladio Kandolo mocht afgelopen weekend in de oefenduels tegen VC Rijmenam (0-12) en KGR Katelijne (0-3) twee keer 45 minuten meedoen. De beloftevolle aanvaller bedankte coach Yannick Ferrera voor het vertrouwen met een goal in elke wedstrijd. Verder liet hij een beweeglijke indruk achter, door meermaals in de bal te komen.

Vijf jaar OHL

Zoals gebruikelijk bij youngsters die pas komen piepen is er ook van Soladio nog maar weinig bekend. De 19-jarige aanvaller kwam in de zomer van 2016 over van de beloften van Oud-Heverlee Leuven. Bij de jeugd van OHL was hij vijf jaar actief. Afgelopen seizoen speelde hij voornamelijk bij de Mechelse beloften.

Ondertussen kreeg Soladio te horen dat hij nog zeker een week zijn kans krijgt in de hoofdmacht. Ferrera wil na zijn veelbelovend weekend meer van hem zien. Een definitieve beslissing over zijn stek in de A-kern werd nog niet genomen.