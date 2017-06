Tal van opties voor Vadis Odjidja: 'Belgische club biedt 1,5 miljoen, team Hasi 2,5 miljoen en Legia?'

De interesse in Odjidja is intussen bekend. Zowel Belgische clubs als Olympiakos - waar Besnik Hasi coach is - tonen interesse. Het Poolse Polsat Sport meldt dat een Belgische club zich heeft aangediend met een bod van 1,5 miljoen euro. Daar wil het team van Hasi met een bod van 2,5 miljoen euro ruim overgaan.

En dan is er nog Legia, dat graag de Speler van het Jaar in Polen een verbeterd voorstel wil doen. De Poolse kampioen plakte dan ook een prijskaartje van 5 miljoen euro op de gewezen Rode Duivel.

Gesprek met Henrotay

Odjidja had ondertussen al een onderhoud met zijn zaakwaarnemer Christoph Henrotay om de toekomst te bespreken. En ook Dariusz Mioduskim, preses van Legia, is ondertussen weer in Polen om onderhandelingen te voeren. De komende dagen moet duidelijk worden waar de middenvelder volgend seizoen gaat voetballen.