Leko toont wie de baas is met op opvallende afwezige in de kern: "Niemand staat boven het team behalve Messi, en wij hebben geen Messi"

De afwezigheid van Björn Engels hoefde niet te verbazen. De West-Vlaming mikt op een transfer, waardoor Leko de voorkeur geeft aan andere verdedigers om zijn ploeg rond te bouwen. Dat ook Anthony Limbombe vrijdagavond ontbrak was merkwaardiger.

"Niemand staat boven het team behalve Messi. En wij hebben geen Messi", spreekt Leko over de kwestie klare taal in Het Laatste Nieuws. "Limbombe was goed bezig als je kijkt naar zin individuele acties, maar voetbal is meer. Voetbal is collectief werken met en zonder bal."

Dna van Club Brugge

"Voetbal is deel willen uitmaken van het team. Limbombe zal nog veel spelen, maar een goeie mentaliteit is het dna van Club Brugge. Dat gaat boven alles."