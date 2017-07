Onze prognose: Het wordt niet makkelijk voor Charleroi

Prognose

Charleroi haalde vorig jaar play-off 1 dankzij een uitstekende over-mijn-lijk-mentaliteit, maar profiteerde ook van de steekjes die ploegen als Racing Genk en Standard lieten liggen.

Die twee clubs kunnen zich niet permitteren om er deze keer opnieuw niet bij te zijn én bij Charleroi is er onduidelijkheid over de opvolging van de naar Gent vertrokken Marcq. Deze vraagtekens plaatsten Mazzu en co. op de achtste plaats.

Opvallendste transfers

Veel transfers heeft Sporting Charleroi niet gedaan, dus er zullen niet veel miskopen mogen bijzijn wil het team de doelstellingen halen. Nurio Fortuna en Dodi Lukebakio lieten al mooie dingen zien. en kunnen revelaties worden.

Marco Ilaimaharitra, de vervanger van Marcq, kon nog niet beoordeeld worden. Ook Kaveh Rezaei moet nog bevestigen in wedstrijden op een hoger niveau.

Sterke punten

Vorig seizoen kon Charleroi buigen op een ijzersterke verdediging én een uitstekende mentaliteit. De Zebra's legden er altijd hun kop voor. Felice Mazzu wordt het zaak om die mentaliteit er opnieuw in te krijgen.

Wat de verdediging betreft zien we voorlopig weinig wijzigingen, al blijft het wel de vraag of Charleroi Clinton Mata kan houden. Op links wordt Fortuna iemand om naar uit te kijken.

Vraagtekens

Zoals al aangegeven wordt het afwachten of regulator Damien Marcq op een degelijk niveau vervangen kan worden. Ook Hendrickx wil zich op die positie bewijzen.

Verder moet ook het gebrek aan efficiëntie voorin aangepakt worden. In de aanval kwam er echter nog geen goalgetter bij. Wanneer er eind augustus onvoldoende doelpunten op de teller staan, zien we ook daar nog een snelle aankoop.