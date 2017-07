Wesley Sonck analyseert het 'nieuwe' Club Brugge en vergelijkt: "Dat is misschien het verschil met Anderlecht"

De voorbereiding bij blauw-zwart onder nieuwbakken coach Ivan Leko verliep tot dusver moeizaam. Bovendien konden nog niet alle aanwinsten zich in de kijker spelen. "Je kan al iets zien, maar nog niet alles. Het is nog te vroeg om te zeggen wie de meevallers of de tegenvallers zijn", vindt Sonck bij Sporza. "Club heeft ook vooral jonge spelers gekozen. Je moet die tijd geven."

Zoeken wie en wat

"Simons heeft een andere rol, Claudemir is weg, ... Er zijn wel nieuwe jongens gekomen, maar het is wachten wie er zal opstaan bij Club. Ze zijn nog aan het zoeken wie en wat. Cools en Engels zaten bijvoorbeeld niet in de wedstrijdselectie tegen Bilbao."

"Dat is misschien het verschil met Anderlecht", gaat de oud-aanvaller verder. "Je weet wat je hebt aan Sven Kums. Hij kent de competitie en trekt nu al het spel naar zich toe." In die optiek trok paars-wit ook Matz Sels, Pieter Gerkens en Henry Onyekuru aan.