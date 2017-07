Is Bryan Ruiz gewoonweg onhaalbaar voor Standard? Belfodil, zijn loon, en stevige concurrentie maken zijn komst aartsmoeilijk

De 31-jarige Ruiz mag dan wel weg bij Sporting Lissabon, evident wordt zijn komst naar Luik niet. Ten eerste loopt aanvaller Ishak Belfodil nog steeds in de Vurige Stede rond. De Algerijnse spits leek vorige winter op weg naar Everton, maar die transfer viel in het water. Deze zomer blijft het relatief stil rond de diepe spits die eerst weg moet voor Ruiz kan komen.

Veel interesse

Daarbovenop spelen er nog andere factoren een rol. Ruiz moet ook zelf terug willen naar de Jupiler Pro League. De vleugelaanvaller schermt met interesse uit Nederland, Griekenland, Turkije en het Midden-Oosten. Kortom, aantrekkelijke en lucratieve opties genoeg.

1 miljoen netto

Want ook het loon van Ruiz is een cruciale factor. Bij Sporting verdient de winger een miljoen euro netto per jaar, meldt Sport/Voetbalmagazine. Een aanzienlijk loon waar de oude bekende wellicht geen deel van wil inleveren.