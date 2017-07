OFFICIEEL: Talent van Liverpool (ooit nog gegeerd door Anderlecht) komt in de Pro League voetballen

Taiwo Awoniyi wordt een jaar gehuurd van Liverpool. De 19-jarige Nigeriaanse aanvaller werd de voorbije twee seizoenen ook al uitgeleend aan opeenvolgend Frankfurt en NEC Nijmegen, nu mag hij het op Le Cannonier tonen.

Opvallend, want in 2015 ging Anderlecht hem nog scouten bij de nationale beloftenploeg van Nigeria. Tot een transfer kwam het toen niet, maar nu zal Awoniyi toch in België spelen.