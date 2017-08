Refaelov of Vanaken als spelmaker bij Club Brugge? Hoofdrolspeler reageert

Spelmakers Lior Refaelov en Hans Vanaken wisselden elkaar af tijdens de eerste officiële wedstrijden van het seizoen. Zij kregen een duidelijke opdracht mee van de trainer: de ploeg laten draaien.

Wil dat dan zeggen dat het of Refaelov, of Vanaken is voor Leko? “Tot nu toe was het altijd één van ons beiden die speelde. Dat is een keuze van de trainer, die wellicht rekening houdt met de tegenstander en de manier waarop wij op training presteren”, aldus Vanaken.