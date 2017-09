Anderlecht-chouchou Sven Kums naar de bank? Dit vindt gewezen publiekslieveling Walter Baseggio daarvan

Op de woensdagtraining had coach René Weiler een lang gesprek met de topaankoop van Anderlecht. Bij de fans werd Kums snel de nieuwe choucou, maar een bankzittersstatuut is plots een mogelijkheid.



"Wat ik daarvan vind? In mijn ogen moet Kums altijd spelen", aldus gewezen spelmaker van paars-wit Walter Baseggio bij Het Laatste Nieuws. "We kennen zijn kwaliteiten en zijn speelstijl. Sven heeft graag dat alles via hem gaat."

Systeem Weiler

"Alleen gebeurt dat niet in het systeem dat Weiler voor ogen heeft. Daar ligt het grootste probleem. Anderlecht gebruikt het middenveld te weinig en heeft het moeilijk om zelf het spel te maken. Bovendien is - daar moeten we eerlijk in zijn - Kums ook niet super aan het seizoen begonnen. Maar hij heeft zeker en vast het talent om het middenveld van Anderlecht te laten draaien."